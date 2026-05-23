До +27 и дождь с грозой: погода в Курске на выходных

ГУ МЧС России по Курской области ранее предупреждало курян о возможном ухудшении погоды. На сей раз прогноз непогоды сдвинулся на середину дня 23 мая.

23 мая по прогнозам синоптиков в регионе будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем в отдельных районах Курской области возможны ливни с градом. Ветер в прогнозе стоит северной четверти. Днем 9-14 метров в секунду, местами порывы могут достигнуть 15-18 метров в секунду. Температура в Курской области 23 мая днем будет 22-27°.

Метеорологическая дальность видимости составит 3000-7000 метров, ясно.

Синоптики отмечают, что дождь пройдет днем в субботу с 15 часов до 18 часов. А к вечеру столбик термометра в Курской области опустится до +17.

В ночь на воскресенье, 24 мая, в регионе похолодает до +14. Однако в воскресный день будет без осадков при северном ветре.

В прогнозе стоит похолодание. Максимальная температура в Курской области днем 24 мая составит +23 градуса. А максимальная скорость ветра — 7 метров в секунду. С утра в воскресенье в регионе будет ясная погода, днем прогнозируют облачную. А к вечеру столбик термометра в Курской области может опуститься до +18.

Следующая рабочая неделя будет отмечена спадом жары в регионе. Практически всю неделю в области будут идти дожди, а среднесуточная температура падать с +22 в понедельник до +11 днем в четверг. В начале следующей недели в регионе также возможно усиление ветра.