МЧС предупредило о сильном ветре и граде в Курской области 23 мая

ГУ МЧС региона выпустили предупреждение о непогоде, которая может разыграться в Курской области с 21:00 22 мая и продолжаться сутки.

По информации ведомства, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днем 23 мая в отдельных районах прогнозируют ливни с градом. Ветер будет дуть северной четверти: ночью его скорость составит 5-10 м/с, днем – 9-14 м/с, с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-18°C, днем – 22-27°C.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, Главное управление МЧС России по Курской области настоятельно рекомендует всем жителям и гостям региона принять меры предосторожности для предотвращения несчастных случаев, травм и других непредвиденных ситуаций.