21 мая в большей части Курска не будет воды

21 мая с 9:00 до 17:00 сразу в нескольких районах Курска не будет воды. Это связано с ремонтом и профилактическими работами, которые проводят специалисты "Курскводоканала", сообщили в мэрии города.

Без воды останутся в жители всего Железнодорожного округа, а также микрорайона КЗТЗ Сеймского округа.

В Центральном округе под отключение попадают улицы:

Аристарховой, Ахтырская;

Блинова, Банный пер.;

Ватутина, Володарского;

Горького, Гоголя, Гостинная, Верхний и Нижний Гостинные пер.;

Димитрова;

Ендовищенская;

Зеленко, Золотая и Золотой проезд;

Коммунистическая, Кузнечная, Кирова, Красная Площадь, Красный Октябрь, проспект Клыкова, Красная Линия, Котова Гора;

Ленина, Лобановка, Лысая Гора, Ломакина №№1,3,5;

Мирная, Можаевская, Марата, К.Маркса №№1-51, Межевая, Майский Бульвар №№ 9, 11;

Н.Набережная, Никитская №№ 4, 4б, 6, 8, 18-80, Нижний План;

Офицерские улицы и переулки;

Перекальского, Павлова, Почтовая, Пушкарные улицы и переулки, проспект Н. Плевицкой;

Радищева, С.Разина;

Семеновская, Сторожевая, Свободная, С.Саровского, Садовая, Сосновская;

Тускарная, Л.Толстого;

Уфимцева, Урицкого, Узенькие переулок и проезд, переулок Учрежденческий;

Халтурина;

Челюскинцев, Чулкова Гора и Ямская.

Если у вас есть вопросы, то звоните по телефону 70-06-14.

Ранее КП сообщила график отключений горячей воды в Курске. Отключать горячую воду в городе начали с 11 мая. Сейчас коммунальной услуги нет в Сеймском, части Центрального округа, а также в завокзальной части Железнодорожного.

До этого ГУ МЧС региона предупредило об аномальной жаре, которая в ближайшие дни будет стоять в Курской области.