Автор "Куряночки" - местный скульптор Юрий Киреев Фото: предоставлено пресс-службой.

В сквере на улице Дзержинского в центре Курска открыли новую городскую скульптуру «Куряночка». Церемония была приурочена к празднованию Дня славянской письменности.

Проект был реализован с учетом мнения курян. На голосование было представлено изначально несколько вариантов скульптуры. Более 42 тысяч жителей региона активно участвовали в нем и определили окончательный облик скульптуры.

Скульптор Юрий Киреев ранее рассказал КП, что у него еще много нереализованных проектов Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На открытие пришли десятки курян, в том числе дети. Погода была под стать праздничному мероприятию — солнечная и по-весеннему теплая. Местные власти отметили, что надеются, что обновленный сквер на Дзержинского станет еще одной точкой притяжения, а скульптура «Куряночка» войдет в число достопримечательностей города.

Автор скульптуры — Юрий Киреев. В руках «Куряночка» держит корзину с яблоками антоновка. Этот сорт считается традиционно курским.

На плече у девушки — соловей, главный пернатый символ Курской области.

Скульптура сделана по эскизу художницы Евгении Наумовой. Его изначально опубликовали в соцсети и именно он получил максимальную поддержку курян. Затем образ был уточнен вместе с народным мастером РФ Екатериной Черноок, чтобы соблюсти детали народного костюма и убранства девушки. Так, например, скульптуру дополнили традиционной лентой и убрали кокошник. Это придало облику подлинную историческую достоверность.

Автор культуры, Юрий Киреев, рассказал, что монумент делать было несложно:

- Она как будто она сама собой сложилась. Все тут по-настоящему, я смотрел костюмы. Очень хочется, чтобы таких мест в Курске было больше.

Мастерская Киреева Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Также мастер добавил, что идей у него много и он намерен участвовать в подобных городских конкурсах.

На открытии скульптуры для гостей выступили творческие коллективы Курской области, также работали тематические площадки. Для горожан организовали интерактивные программы, посвященные народным традициям. Скульптура расположена в новом сквере у торгового центра на улице Дзержинского, прямо на остановке общественного транспорта. Сквер был недавно благоустроен по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Здесь появились лавочки, качели и некоторые зеленые насаждения.

Скульптура «Куряночки» — это не просто арт-объект, а собирательный образ региона, который объединяет культурное наследие и локальную идентичность. Проект реализован в рамках работы по созданию в Курске новых общественных пространств, которые посвящены истории и символам области.

Ранее КП рассказала, что в Курске экспонируют скульптуру художника и галериста Олега Радина, хранившуюся в галерее "АЯ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Курске экспонируют скульптуру Олега Радина (подробнее)

Курский скульптор Юрий Киреев показал свою мастерскую и рассказал о судьбе своих работ (подробнее)