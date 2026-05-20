Валентин Круподеров сваял Радина еще в 2008 Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

КП уже рассказывала, что в выставочном зале имени Казимира Малевича сейчас работает выставка, посвященная памяти курского художника и галериста Олега Радина. Экспозиция называется "Свои пути" (0+). В нее входят полотна различным художников, а также, написанные Радиным, и также экспонаты, собранные Олегом Михайловичем, которые рассказывают о жизни Казимира Малевича в Курске.

Большая часть экспонатов выставки - из коллекции галереи "АЯ". В том числе - миниатюрная скульптура самого Олега Радина. Ее, как выяснилось, сваял еще в 2008 году курский скульптор, рисовальщик и автор авторской игрушки Валентин Круподеров. С Олегом Радиным он был знаком еще по службе в Курском областном драматическом театре имени А.С. Пушкина.

Скульптор рассказал КП, что сваял Радина 17 лет назад без всякого повода:

- Делал его таким, каким вижу. Взял еще у него фотографию, чтобы лучше выполнить детали. Скульптуру сделал в 2008 году и подарил ему. Кстати, сам он к скульптуре был равнодушен.

Скульптура все это время стояла в галерее "АЯ" Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Все это время скульптура Олега Радина стояла в галерее "АЯ" и радовала посетителей и самого хозяина. Там ее в этом году и обнаружил автор:

- Правда, она была уже потертая немножко.

- А как вы относитесь к идее поставить памятник Олегу Михайловичу в Курске? Например, Радина, идущего по городу. Все-таки он был и остается частью культурной жизни Курска.

- Для памятника эту скульптуру нужно перерабатывать более монументально, это все-таки мелкая работа из гипса, самого дешевого материала. Да и деньги на это нужны.

На выставке можно увидеть и работы самого художника Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пока же куряне и гости города могут посетить выставку, и посмотреть не только на эту интересную скульптуру знакового человека, но и на его работы, а также на некоторые экспонаты из собранного им "Музея Малевича". Выставка открыта до конца мая. Посетить ее можно бесплатно.