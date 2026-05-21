В Курске преступную группу осудили за сбыт оружия из зоны СВО

В Курске гарнизонным военным судом осуждены участники организованной группы (ОПГ), которые занимались сбытом оружия.

Из материалов уголовного дела следует, что один из осужденных создал организованную преступную группу, в которую включил еще двоих мужчин. Вместе они сбыли четыре автомата Калашникова. Автоматы нашел один из участников группы в зоне проведения специальной военной операции. Также они продали более 700 патронов, выручив за все 670 тысяч рублей.

Кроме того, дома у этого же мужчины нашли взрывчатое вещество и больше 150 патронов.

Суд признал этого участника ОПГ виновным по ч. 6 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов").

По совокупности преступлений он получил 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд лишил его воинского звания «сержант» и государственной награды - медали «За отвагу».

Организатор преступной группы признан виновным по ч. 6 ст. 222 УК РФ и получил 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима;

Третий участник ОПГ осужден по той же статье - ч. 6 ст. 222 УК РФ. С применением статьи 64 УК РФ ("«Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление») он получил восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Каждого из троих суд оштрафовал на полмиллиона рублей и конфисковал в солидарном порядке 670 тысяч рублей, рассказали в суде.

Приговор пока в законную силу не вступил.

БЫЛО ДЕЛО

До этого в Курске за взятки и мошенничество вынесли приговор командиру зенитного дивизиона. Как выяснило следствие, подполковник взял миллион рублей, обещая оставить одного из военных в тылу.

В другом случае подполковник получил взятку в 400 тысяч рублей за то, что скрыл опоздания военного из отпуска к месту службы.

По совокупности преступлений суд дал командиру семь лет в ИК строгого режима, а также лишил его воинского звания и ряда государственных наград.