В Курске за взятки и мошенничество осудили командира зенитного дивизиона

Курский гарнизонный военный суд вынес приговор командиру зенитного дивизиона одной из войсковых частей Белгородской области. Мужчину признали виновным по части 3 ст. 159 УК РФ и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что командир, обманул военного, сказав, что в силу своего служебного положения может оставить его в тыловом подразделении. За это он получил от последнего миллион рублей в качестве вознаграждения.

Он же получил взятку в 400 тысяч рублей за то, что скрыл факт опоздания военного из отпуска к месту службы.

По совокупности преступлений командиру дали семь лет с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Также суд лишил его права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно – распорядительных и административно – хозяйственных полномочий. Ограничение действует на пять лет. Кроме того, его лишили воинского звания «подполковник» и госнаград: «медали Суворова», «медали Жукова» и «медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами».

Суд конфисковал у осужденного 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил пока, добавили в суде.