До +21 и дожди: какая погода будет в Курской области на выходных

В ближайшие выходные, 16 и 17 мая, в Курской области по прогнозам синоптиков ожидается комфортная теплая погода.

В субботу, 16 мая, будет сухо и нежарко. Однако столбик термометра поднимется выше пятничной температуры - до +19 днем. А утро начнется с прохладных +13 и при западном ветре. Днем ветер сменит свое направление на семеро-западное. Он будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду. К вечеру ветер переменит свое направление сначала на северо-восточное, а затем, ближе к носи и вовсе на северное. В регионе снова похолодает до +13.

Воскресенье, 17 мая, обещает быть дождливым с ветром северо-восточного направления. Однако днем воздух прогреется до +21. А утро начнется с комфортных +17. Правда, по ощущению будет несколько холоднее, как при +15, предупреждают синоптики.

Осадки будут идти в Курской области 17 мая весь день, в также вечером и ночью. Вечерняя температура составит +19, а в ночь на понедельник похолодает до +16.

И все же предстоящие выходные положат начало потеплению в Курской области. На следующей рабочей неделе в регион может вернуться жара до +27. Такую дневную температуру обещают уже в начале следующей недели, например, во вторник и в среду. Они станут самыми жаркими на следующей неделе.

А вот ближе к следующим выходным синоптики прогнозируют снова прохладу и дожди.

ЗНАЙ!

С начала этого года в регионе произошло больше 400 возгораний сухой травы и мусора. Это более чем вполовину меньше аналогичного показателя прошлого года.

Однако есть случай перехода огня от палов растительности на постройки. В Железногорском районе Курской области загорелась сухая растительность на площади 150 квадратных метров. В итоге огонь с травы перекинулся на три бесхозных дома. Сейчас ищут виновных.

За несанкционированные сжигания мусора, а также сухой травы и растительности в Курской области уже возбуждено 97 административных материалов.