На клумбах Курска высадили более 43 тысяч однолетников

На сегодняшний день в парках, скверах и на центральных улицах Курска высажено около 43 тысяч однолетних цветов, сообщили в горадминистрации.

Чиновники заверили, что ассортимент растений подбирался так, чтобы Курск сиял разнообразием форм и оттенков до холодов. На мемориальных комплексах, а также вдоль главных магистралей, включая улицу Ленина, высадили сальвию и львиный зев (Антирринум), создающие яркие вертикальные акценты, пушистый агератум и серебристую цинерарию, обрамляющие цветочные композиции, а также неприхотливые бархатцы и пышные петунии.

Особое место в городском дизайне занимает бегония. В этом году ее в Курске высадили в самых разных цветах: от белоснежного до глубокого алого.