Михайловский ГОК продолжает модернизацию обогатительной фабрики

Михайловский ГОК им. А.В. Варичева (входит в компанию «Металлоинвест») запустил в опытно-промышленную эксплуатацию очередной модернизированный каскад дробилок на обогатительной фабрике. Современное оборудование увеличит производительность и снизит крупность дробления руды. Это повысит эффективность работы следующего передела – цеха обогащения, где производится железорудный концентрат.

«Новый каскад установлен в рамках программы технического перевооружения мощностей, – отметил начальник обогатительной фабрики МГОКа Андрей Сычев. – Производительность дробления вырастет с 420 до 600 тонн руды в час, а крупность дробленого продукта уменьшится на 20-25%».

Высота каскада – более 20 метров. В его состав входит один конвейер питания, два грохота и две дробилки для среднего и мелкого дробления: отделение руды с готовым классом крупности на грохотах и дробление на дробилках высокой производительности происходит одновременно.

Автоматизированная система управления позволяет в автоматическом режиме запускать и останавливать агрегат, контролировать и настраивать рабочие параметры. Показатели в режиме реального времени поступают на дисплей оператора. Это обеспечивает стабильность технологического процесса и предотвращает внеплановую остановку оборудования.

Всего в ходе модернизации на обогатительной фабрике уже заменили 5 каскадов, обновление еще одного агрегата запланировано в третьем квартале текущего года.

Светлана ВОЛКОВА.