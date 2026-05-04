До +27 и без осадков: Какая погода будет в Курской области на этой рабочей неделе

На этой неделе весна в Курской области может поставить температурный рекорд

Нынешняя рабочая неделя порадует жителей региона теплой и сухой погодой, сообщают синоптики. Напомним, что из-за прохладного апреля в том году отопительный сезон в Курской области оказался особенно длинным. Отопление в многоэтажках перекрыли только 4 мая. Соответственно счета за тепло куряне получат и в мае, и в июне.

Но уже в понедельник, 4 мая, воздух в Курской области прогрелся до +23. К вечеру градусник в регионе немного остынет и покажет до +20, а этой ночью будут комфортные +12. Ветер синоптики прогнозируют юго-западного направления всю неделю, до пятницы включительно.

Также всю рабочую неделю в Курской области будет без дождей.

Температура в регионе в ближайшие дни будет подниматься все выше. Уже во вторник, 5 мая, в Курской области днем воздух прогреется уже до +25, а утро начнется с +17. Погода будет, как и накануне, солнечной и ясной, без дождей. Максимальная скорость ветра составит 4 метра в секунду.

А ночью в Курской области будет до +14 градусов.

Среда, 6 мая, также порадует теплой погодой жителей региона. Днем максимально будет до +26, солнечно и ясно.

Температурный рекорд продержится и в четверг, 7 мая. Днем в регионе будет +26 в этот день, а к вечеру станет чуть прохладнее — до +22. В ночь на последний рабочий день этой недели синоптики обещают +15 и без осадков.

Утро пятницы, 8 мая, будет отмечено переменной облачностью при температуре +17. Днем максимум градусник достигнет отметки +24, а небо прояснится. Ветер немного усилится до 6 метров в секунду. А вечером в пятницу можно ожидать до +21.

Следующие длинные выходные в Курской области могут быть немного прохладнее, чем нынешняя рабочая неделя. А в воскресенье и понедельник возможен дождь.

