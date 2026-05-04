Выбирайте правильные место, одежду и продукты: в Курске стартовал сезон пикников

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Курской области с наступлением теплой погоды открылся долгожданный сезон пикников и активного отдыха на природе. Чтобы ваш отдых принес только положительные эмоции и не омрачился неприятностями, важно помнить о мерах предосторожности, напоминают в Управлении Роспотребнадзора региона.
Планируя меню для пикника, уделите особое внимание выбору продуктов.
- Приобретайте их только в проверенных местах: стационарных магазинах или на продовольственных рынках, где есть ветеринарно-санитарная экспертиза. Избегайте покупок на стихийных рынках и в несанкционированных точках. Всегда проверяйте срок годности и условия хранения продуктов, - напоминают специалисты.
Особую осторожность проявите при покупке и приготовлении блюд из мяса и рыбы. Убедитесь, что они полностью готовы.
Мясо и птица. Здесь готовность определяется по выделению бесцветного сока при проколе и равномерному серому цвету на разрезе.
Рыба и рыбный фарш. Готовность в данном случае – это поджаристая корочка и легкое отделение мяса от кости.
Не стоит брать с собой скоропортящиеся продукты, такие как колбасы и другие мясные изделия, которые быстро портятся при высоких температурах. Лучше отказаться от заранее приготовленных салатов с майонезом и соусами в пользу свежих овощей и зелени.
Помните, что чрезмерное употребление разнообразной еды и крепких алкогольных напитков может испортить отдых.
Клещи – одна из главных опасностей на природе. Чтобы минимизировать риск укусов есть несколько проверенных способов, напоминают курянам.
Во-первых, это правильная одежда. Выбирайте светлую однотонную одежду. Брюки заправляйте в носки или сапоги, рубашку – в брюки. Гольфы или носки должны плотно прилегать к ноге. На голову надевайте капюшон или прячьте волосы под косынку/шапку.
Есть и специальные защитные средства, которые работают. Используйте аэрозоли, отпугивающие насекомых. Обрабатывайте одежду специальными средствами, убивающими или отпугивающими клещей.
Проводите само- и взаимоосмотры каждые 15-20 минут, чтобы вовремя обнаружить прицепившихся клещей.
При выборе места для отдыха избегайте густой травы. Для стоянок и ночевок выбирайте участки без растительности или сухие сосновые леса на песчаных почвах.
После возвращения с природы тщательно осмотрите себя и одежду на предмет клещей.
Не заносите в дом свежесорванные растения, а также верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут быть клещи.
Осмотрите домашних животных – собак и других питомцев – на наличие клещей.
Отправляясь на природу, будьте особенно внимательны к детям. Заранее подготовьте безопасное место для их игр, тщательно осмотрев территорию.
Используйте антибактериальные салфетки и гели, тщательно мойте руки с мылом.
Соблюдение этих простых правил поможет вам насладиться майскими праздниками в полной мере, сохранив здоровье и хорошее настроение, считают специалисты.
Мотогруппы Главного управления МЧС России по Курской области в мае вышли на патрулирование. Стартовала сезонная работа группы экстренного реагирования. Спасатели передвигаются на высокоманевренных пожарно-спасательных средствах.
Сотрудники МЧС патрулируют местность обычно в часы максимальной загруженности дорожной сети, маневренность позволяет оперативно реагировать на происшествия, выявлять очаги пожаров, обеспечивать безопасность на дорогах, прилегающих территориях. Подразделение экипировано гидравлическим аварийно-спасательным инструментом и медицинской укладкой.
При установлении IV класса пожарной опасности в регионе спасатели МЧС России объезжают лесные массивы у детских оздоровительных лагерей.
За 2025 год было 115 выездов по тревоге, из них 21 - на тушение пожаров, а 11 - на ликвидацию последствий ДТП.