Игорь Артамонов: Эти открытия — показатель того, как изменения помогают получить поддержку, когда она нужна

Предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

- Все центры занятости Липецкой области будут модернизированы до конца 2023 года. Обсудили на еженедельном совещании, как идут работы, - рассказал руководитель региона. - Три центра «Работа России» — в Становом, Волово и Чаплыгине — откроются для жителей уже до конца сентября.

Выходят на финальную стадию работы еще на пяти объектах. Причем центры в Усмани и Лебедяни объединят на своих площадках все социальные службы. В каждом из этих офисов жителям Липецкой области будут доступны «Работа России», МФЦ, социальная защита.

Эти открытия — показатель того, как изменения — внутренние и внешние — помогают найти работу, открыть свое дело, получить поддержку, когда она нужна, заявил Игорь Артамонов.