Берегитесь, «Оборотень» — премьера сериала в видеосервисе Wink состоится 21 сентября

Фото пресс-службы «Ростелеком»

Сериал пополнит линейку Wink Originals. Производством занимается РЕН ТВ. Телевизионная премьера сериала состоится на телеканале РЕН ТВ.

Трейлер: https://youtu.be/1DGCMh9_ou8

«Номер пятый» присвоили главному герою (Денис Шведов), который очнулся в неожиданном и не самом приятном месте. Он не помнит о себе ничего. Всё, что у него есть, — открытка от некоего Петра некому Андрею. «Номеру пятому» предстоит вспомнить, что это его зовут Андрей Лазарев, и он, как и тот Пётр с открытки (Максим Щёголев), был сотрудником засекреченного департамента спецопераций ФСБ, подчиняющегося напрямую директору спецслужбы. На самом деле Пётр и Андрей — боевой тандем, в котором Пётр — куратор, а Андрей — универсальный боец, прошедший очень серьезную подготовку. За плечами Лазарева десятки успешных операций, но его последняя миссия оказалась провалена, а сам агент потерял память...

«Наш сериал в некотором роде экшн-притча про воина, который потерял память. Ему приходится очень непросто: среди врагов и друзей, сражаясь и спасая, он должен по крупицам восстановить свою прежнюю жизнь. В сериале есть интрига, в нем много классных трюков, стрельбы, шпионских страстей — в общем, всего того, что любит зритель», — отметила режиссер сериала «Оборотень» Анна Курбатова.

«Главным импульсом, побудившим меня сняться в этом проекте, стал тот экшн, которым наполнен “Оборотень”. Здесь его очень много, и мне стало интересно испытать себя в этих сценах после довольно долгого перерыва. Экшн в сериале нетипичный — мой герой не использует оружие, и это добавляет сложности. И, конечно, меня привлекла история — в ее центре человек, который пытается собрать свою жизнь, совершенно не помня, что с ним происходило в прошлом. Помочь в этом ему могут только оставленные им самим маячки, сигналы, зацепки. И зритель вместе с моим персонажем будет идти по ним, наблюдая, как герой снова обретает главную цель», — рассказал актер Денис Шведов.

«Мой герой — человек очень ироничный, у него искрометный юмор, чем персонаж мне очень симпатичен. Он специалист высочайшего класса, но это неоднозначная личность. Зрителям откроется его вторая сторона, что будет очень интересно и неожиданно. Это рассказ о том, как человек добивается правды и справедливости и насколько сложен бывает этот путь. У сериала совершенно нетривиальный сюжет, в нем много завязок и линий, много непонятного. Этот ребус будет интересно разгадывать не только мужской аудитории, но и женской, потому что в сериале есть романтическая линия», — считает актер Максим Щёголев.

«Смена времен года предопределяет и смену в контентном предложении: если летом хотелось смотреть легкие проекты и комедии, то сейчас на сцену выходит тяжелый экшн. “Оборотень” вернет зрителям необходимый тонус, чтобы выигрывать конкурентные битвы и офисную борьбу. В конце концов, такие сериалы — аналог психотерапевтического сеанса, когда понимаешь — на самом деле всё в твоей жизни не так ужасно. Классно, когда жестокие схватки останутся на экране, а в личной и профессиональной жизни все будет спокойно и гармонично», — прокомментировал директор по контенту видеосервиса Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Александр Косарим.

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