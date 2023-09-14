«Ростелеком-ЦОД» обеспечил бесперебойную работу федеральной системы ДЭГ

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Работоспособность инфраструктуры обеспечивал сервис-провайдер ИТ полного цикла «Ростелеком-ЦОД».

Инфраструктура ДЭГ расположена в нескольких центрах обработки данных компании, являющихся частью крупнейшей геораспределенной сети дата-центров в России. Площадки соответствуют уровню надежности Tier III — это означает, что все элементы инженерной инфраструктуры, включая энерго- и холодоснабжение, телекоммуникационные трассы, системы пожаротушения и мониторинга зарезервированы. Каналы связи между всеми площадками также зарезервированы. Благодаря этому дата-центры обеспечивают бесперебойную работу федеральной системы ДЭГ даже при происшествиях и ремонтных работах.

Инфраструктура системы, как и все сервисы компании, развивается в соответствии со стратегией импортонезависимости. За прошедший год отечественные решения были внедрены в блоки виртуализации, сетей передачи данных и информационной безопасности.

За время голосования зафиксировано свыше 30 тысяч атак на веб-сервисы ДЭГ и более 15 попыток сложных нацеленных воздействий на инфраструктуру, что свидетельствует о целевом интересе киберзлоумышленников к системе. Все атаки были успешно отражены, негативного влияния на работу ДЭГ зафиксировано не было.

«ДЭГ — это уникальный инфраструктурный проект, который команда “Ростелекома” реализует с нуля, начиная с 2021 года. В системе мы предусматриваем максимальную надежность и отказоустойчивость, чтобы такое важное событие для страны как выборы проходило без сбоев даже при высокой нагрузке и атаках злоумышленников», — отметил операционный директор по эксплуатации «Ростелеком-ЦОД» Евгений Симонин.

Федеральную систему ДЭГ разработал «Ростелеком» по заказу ЦИК России и Минцифры РФ.

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Фото пресс-службы «Ростелеком»