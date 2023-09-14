Игорь Артамонов: Спасибо вам за готовность активно продвигать технологии в деятельность органов власти

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов наградил сотрудников органов власти и муниципальных образований за внедрение цифровых технологий в профессиональную деятельность, а также реализацию механизмов предоставления услуг в электронном виде. Торжественное событие состоялось в областном правительстве и было приурочено ко Дню программиста.

«ИТ-технологии и цифровые сервисы делают получение услуг проще и быстрее. Более того, за счет компьютеризации многих процессов удается свести к минимуму ошибки в работе и значительно упростить межведомственное взаимодействие. Липецкая область по многим этим направлениям находится на ведущих позициях в стране. Уверен, с вашей помощью нам удастся и дальше оставаться в лидерах. За «цифрой» будущее, и вы его успешно создаете. Спасибо вам за готовность идти в ногу со временем и активно продвигать технологии в деятельность органов власти», – сказал Игорь Артамонов.

По итогам первого полугодия Липецкая область занимает пятое место в оперативном рейтинге цифровой трансформации. Прошлый год регион завершил в десятке сильнейших регионов страны.