Игорь Артамонов: Лесное хозяйство Липецкой области одно из ведущих в стране - это заслуга работников отрасли, которые выполняют свои обязанности ответственно и добросовестно

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов поздравил тружеников лесного хозяйства региона с Днем работников леса. Торжественный прием в правительстве региона прошел накануне праздника.

«Лесное хозяйство Липецкой области всегда на ведущих позициях в стране. Это заслуга работников отрасли, которые выполняют свои обязанности ответственно и добросовестно. Вы защищаете лес от огня, сохраняете и преумножаете лесное достояние для будущих поколений», – отметил Игорь Артамонов.

Правительственной телеграммой на имя губернатора в 2023 году Рослесхозом выражена благодарность коллективу управления лесного хозяйства области за отлично организованную работу по созданию лесных культур. В ходе весенней кампании на землях лесного фонда посажено 255,2 гектара леса – план выполнен на 101%. Основной показатель федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» – отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений – перевыполнен. Показатель на 2023 год установлен как 81%, а фактически выполнен на 102,77%.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Девятый год на территории Гослесфонда региона отсутствуют лесные пожары. В Лесопожарном центре в систему видеомониторинга за возгораниями «Лесохранитель» внедрён искусственный интеллект. Закуплены новые машины. Оснащённость лесопожарной техникой составляет 95,7%. Кроме того, Липецкая область является пилотным регионом по внедрению государственной информационной системы лесного комплекса ФГИС ЛК, объединяющей в себе десятки государственных услуг, сведения Государственного лесного реестра, актуальные данные по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов.

В честь профессионального праздника представителям лесного хозяйства региона были вручены ведомственные и областные награды.