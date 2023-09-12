ПСМУ-61: Путь должен быть надежным

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Мосты, которые ремонтирует ООО «ПСМУ 61», не поражают масштабностью, грандиозным размахом или фантастической красотой, но они выполняют очень важную функцию - соединяют дороги, давая возможность преодолевать препятствия.

Красота и сложность

- Каждый мост по-своему неповторим, и любой, даже текущий его ремонт - это опыт, практика решений, - говорит генеральный директор ООО «ПСМУ 61» Юрий Криволапов. - Работаем много, в разных регионах. В этом году, к примеру, объекты в Курской, Астраханской и Ростовской областях.

Генеральный директор ООО «ПСМУ 61» Юрий Криволапов

Компания зарегистрирована в Ростове-на-Дону, почти все работающие из города и области. Но в ООО «ПСМУ 61» всегда делали упор на мобильность, умение выполнять работу качественно и в требуемые сроки. Поэтому быстро завоевали репутацию надежного партнера там, где выполняли контракты.

- На самом деле все просто - работаем там, где выигрываем конкурсные торги, - подчеркивает Юрий Криволапов. - И сложилось так, что за всю историю нашего предприятия самый большой объем работ нами был выполнен на искусственных сооружениях, где заказчиком выступал ФКУ Упрдор Москва-Харьков. Более того, самые красивые и сложные мосты - это тоже контракты с ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

Один из таких проектов, который реализован, - капитальный ремонт моста через реку Харасея на 75 км автодороги А-142 Тросна - Калиновка в Курской области. До реконструкции это был балочный мост, а стал арочным. Его фасады выполнены из габионных конструкций. Весь объект в комплексе смотрится очень привлекательно.

Арочный мост через реку Харасея

- В прошлом году ввели в эксплуатацию один из самых сложных объектов - мост через реку Икорец на 296 км автодороги Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 «Каспий», - рассказывает генеральный директор. - При его строительстве необходимо было разобрать балки и основные несущие опоры. Для возведения конструкций нового моста применяли технологию шпунтового ограждения котлована с погружением вибропогружателем. Кроме того, чтобы не создавать помех в движении автотранспорта на довольно интенсивном участке, построили временный мост и временную объездную дорогу, которые потом демонтировали.

На этой же дороге (22 км) был капитально отремонтирован мост через реку Рать. Он был построен в 1961 году. Проект капитального ремонта включал в себя ремонт несущих конструкций, полную замену деформационных швов, барьерных мостовых и дорожных ограждений.

Есть возле Курска река Рать

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

В Астрахани ООО «ПСМУ 61» довелось завершать капитальный ремонт Милицейского моста через протоку Царев, который продолжался более 2 лет. Был подписан контракт и составлен довольно напряженный график работ. Работу держал на личном контроле губернатор Астраханской области И. Ю. Бабушкин. В оговоренные сроки, за три месяца, ремонт был завершен.

Идем вместе

- Сейчас ведем работы по капитальному ремонту моста через ручей Селинский в Курской области, - продолжает Юрий Криволапов. - Также пришлось сооружать временный мост и временную дорогу. В октябре ремонт будет завершен.

Первый контракт с ФКУ Упрдор Москва-Харьков был заключен почти сразу после образования ООО «ПСМУ 61» - 10 лет назад. Это был ремонт путепровода на 134 км автомобильной дороги М-2 «Крым» в Тульской области. Компания развивалась, приходил опыт, специалисты учились. И вскоре мостовики уже могли выполнять работы по капитальному ремонту и по строительству объектов.

Отремонтированный мостовой переход через реку Свапа на 455 км автодороги М-2 «Крым»

- За последние несколько лет нами выполнялись капитальные ремонты мостов на автодороге А-142 Тросна-Калиновка в Курской области через реки Харасея, Османька, через ручей Романовский, планово-предупредительные работы на мосту через реку Погарщина, - замечает Юрий Криволапов. - Со всеми задачами мы справились своими силами и в обозначенные сроки.

Приобретенный опыт логистических схем перемещения строительной техники, машин, инвентаря, рабочей силы и материалов помогает успешно организовывать работу в других регионах. Так, по контракту с ФКУ «Центравтомагистраль» отремонтирован путепровод на 3 км автодороги Ермолино - М-3 «Украина» в Калужской области. Интересен он тем, что несущую роль выполняют вантовые конструкции.

Большой объем работы в этом году - в Астраханской области. Завершены капитальные ремонты 11 мостов в дельте реки Волги. Кроме того, в этом регионе компания занимается содержанием мостовых сооружений и водопропускных труб.

И в родном регионе ООО «ПСМУ 61» работает. Участвовали в реконструкции и строительстве Ворошиловского и Сиверского мостов, отремонтировали мост в Семикаракорском районе. Три года назад был сделан ремонт моста через реку Темерник на улице Зоологической в Ростове-на-Дону. Безусловно, мостовики очень хотят и надеются оставить значимый след в родном регионе.

Организационный момент

- К сожалению, компаний, которые умеют строить мосты, в нашей стране осталось не так много, а еще меньше тех, кто берется за сравнительно небольшие объекты - длиной до 50 - 100 метров, - рассказывает Юрий Криволапов. - Дело в том, что всякая работа включает в себя обязательные подготовительные затраты - доставка техники и людей, материалов, обеспечение техникой и создание для них бытовых условий. Алгоритм организационных действий практически одинаков для любых объемов - хоть это контракт на миллиард рублей, хоть на несколько миллионов. Для нас всегда было важно не просто сократить затраты, а выработать эффективное решение на каждом этапе своих действий.

К примеру, ранее для асфальтобетонных работ на мостовых сооружениях нанимали субподрядчиков-дорожников. Однако не всегда партнеры могли сразу приступить к работе. Иногда ожидание затягивалось на 1 - 2 месяца, хотя уже можно было бы сдать объект. В этом году создали свой дорожный участок, приобрели асфальтоукладчик, катки и стали укладывать асфальт. Фактически появилось новое направление работы.

Бытовое обеспечение работы вахтовым методом также требует детального подхода. Так, для организации питания ранее договаривались с кафе на местах, но случалось, что питание доставлялось не вовремя, были и проблемы с качеством. В итоге пришли к выводу, что лучше иметь своих поваров и готовить все на участке.

- Рациональнее иметь всю линейку техники, необходимой для работы, - продолжает Юрий Криволапов. - В этом году всего приобрели порядка 15 единиц техники, в том числе пять самосвалов, два тягача с прицепами. В ближайших планах - покупка подъемного крана грузоподъемностью 70 тонн, оснащение оборудованием лаборатории.

Есть и партнеры, с которыми давно и продуктивно сотрудничаем. К примеру, по поставкам железобетонных конструкций - с Батайским заводом МЖБК, барьерному ограждению - с самарским ОАО «Завод Продмаш».

НАША СПРАВКА

ООО «ПМСУ 61» зарегистрировано 18 января 2013 года. Вначале компания состояла из нескольких работников. Сегодня здесь трудятся 138 человек. За весь период работы построено и отремонтировано более 100 объектов.

Преданность делу

Работа вахтовым методом - непростая. Но с другой стороны, те, кто работают в сложившемся коллективе, ни за что не променяют свое дело на что-то иное.

Многие мастера, начальники участков начинали дорожными рабочими, механизаторами, монтажниками: Иван Неказаков, Александр Ряполов, Николай Власюк. А вот Александр Кива - высококвалифицированный сварщик. Люди ответственные, которые трудятся добросовестно и могут повести за собой других - это ценность для любой организации. А в ООО «ПСМУ 61» - особенно. При работе вахтой мастер становится единственным руководителем на объекте. Ему приходится принимать самостоятельные управленческие решения, следить за дисциплиной.

Немало работников осваивают по две-три смежные специальности. Причем это касается и ИТР. У Святослава Галушкина, инженера по охране труда, широкий круг обязанностей. В их числе, к примеру, проведение техосмотров, сертификации, повышения квалификации работников.

Генеральный директор Юрий Криволапов отметил блестящих специалистов, досконально знающих свое дело, - заместитель генерального директора по производству Юрий Мисько, начальник производственно-технического отдела Александр Морозов, главный бухгалтер Александра Бендус, начальник планово-экономического отдела Наталья Федоренко и весь трудовой коллектив.

Юрий Мисько

- Успешное исполнение контрактов, досрочная сдача объектов - это работа всех звеньев, от руководителя до монтажника, - замечает Юрий Криволапов. - Сдавать раньше срока экономически выгодно и для нас, и для заказчика. Но… «пятилетку в три дня» - это не про нас. Никакой гонки в ущерб качеству! Есть технологические режимы выдержки бетона, уплотнения асфальтобетона. Да и физические возможности человека не безграничны. Производительность труда приказом изменить невозможно. Есть желание осваивать новые виды работ. Но для этого необходимо обучение людей, приобретение новой техники. Поэтому надеемся на рост объемов по капитальному ремонту, ремонтным работам на искусственных сооружениях, тем более что накоплен огромный опыт, способствующих быстрому и качественному выполнению.

СКАЗАНО

«У нас предприятие как футбольная команда на поле. Там есть защитник, есть нападающий, и у каждого свои задачи. Если защитник не забивает голы, то это вовсе не значит, что он не нужен. Так и у нас. Каждый выполняет свою функцию, которая необходима. И в общем хорошо играет вся команда».

КСТАТИ

От души поздравляем коллектив и начальника ФКУ Упрдор Москва-Харьков Сергея Любомировича Недялкова с 85-летием организации.

Профессионализм, ответственность, трудолюбие сотрудников сформировали эффективную структуру управления дорожным хозяйством. Ваши усилия направлены на созидание, результаты которого улучшают качество жизни тысяч людей.

Желаем всем уверенности и решимости в достижении поставленных целей, профессиональных побед! Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Коллектив ООО «ПСМУ 61».

Фото предоставлены ООО «ПСМУ-16»