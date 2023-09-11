Игорь Артамонов принял участие в закрытии Международных инклюзивных творческих игр

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Международные инклюзивные творческие игры завершились в Липецкой области. Состоялась церемония закрытия. В ней принял участие губернатор региона Игорь Артамонов. Он поздравил победителей игр, поблагодарил организаторов и отметил важность таких событий.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Россия – страна равных возможностей. И эти игры – яркое доказательство того, что мы создаём возможности для того, чтобы каждый мог жить полноценной жизнью. Мы благодарны за добрые отзывы участников о Липецкой области, о наших волонтёрах, об организации игр, о жителях. Липчане – люди с большим сердцем, мы будем рады встречать вас снова на липецкой земле», – сказал Игорь Артамонов.

Игры проходили несколько дней. В них приняли участие больше трёх тысяч человек из 79 российских регионов и 10 стран. Участники состязались в восьми дисциплинах: художественное слово, жестовая песня, изобразительное, музыкальное, театральное, аудиовизуальное, хореографическое, цирковое. Победителей определили в 32 номинациях. По числу завоёванных медалей Липецкая область заняла второе место в командном зачёте.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

После награждения участников состоялась церемония передачи символа игр – дельфина – Республике Башкортостан, где в следующем году пройдут детские инклюзивные творческие игры. В финале церемонии закрытия на Зелёном острове выступила популярная российская группа «Братья Грим».