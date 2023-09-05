В этом году ФКУ Упрдор Москва-Харьков отмечает 85 лет со дня образования

В ведении ФКУ Упрдор Москва-Харьков более 2500 км федеральных трасс

ФКУ Упрдор Москва-Харьков - одна из старейших среди подведомственных Росавтодору организаций.Управление имеет богатый опыт, бережно сохраняет традиции и при этом использует самые современные, передовые технологии.

ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

- В нашем ведении находится четырнадцать федеральных трасс протяженностью более 2500 км, пролегающих по территории Тульской, Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областей. Эти регионы характеризуются высокой плотностью населения, имеют выгодное географическое положение и обладают большим сельскохозяйственным, промышленным, культурным потенциалом. И конечно, важно обеспечить надежное, качественное транспортное сообщение между крупными городами и отдаленными поселками, сделать так, чтобы федеральная дорожная сеть отвечала современным требованиям, была удобной для передвижения миллионов пользователей, - говорит Сергей Недялков.

Ежегодно Управлением выполняется большой объем дорожных работ.

Начальник Управления Сергей Недялков

- В ближайших планах - привести в нормативное состояние 188 километров автодорог, из них 37 км капитально отремонтируем, на остальных в рамках содержания устроим слои износа и тонкослойные покрытия, а также выполним ремонт, - рассказывает начальник ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

Уже осенью автомобилисты смогут проехать по обновленным участкам автодороги А-142 Тросна - Калиновка. Сейчас капитальный ремонт 23 километров в Дмитриевском и Хомутовском районах Курской области находится в финальной стадии. Комплекс работ включает усиление существующей дорожной одежды, устройство водоотвода с проезжей части, наружного электроосвещения, автопавильонов, тротуаров, новых площадок для отдыха водителей.

Хочется отметить, что дорога Тросна - Калиновка занимает особое место в сети федеральных трасс, подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Харьков. Построенная еще во времена Никиты Хрущева, сейчас она играет важную роль в межрегиональном и межрайонном транспортном сообщении, а также в развитии экономических связей, так как проходит через Железногорск - второй по величине город области после Курска, где расположено одно из крупнейших предприятий по производству железорудного сырья. Поэтому основная задача - улучшить качество обслуживания всех участников дорожного движения, повысить безопасность. Работа в данном направлении проводится поэтапно и дает положительные результаты - в нормативном состоянии находится порядка 80% дороги А-142 Тросна - Калиновка.

Активными темпами реализуются планы по обновлению значимых дорожных объектов и в других регионах ЦФО. Так, в Тульской области в этом году отремонтируют 15 километров трассы Р-132 «Золотое кольцо» в пределах Тулы и в Веневском районе. Дорога связывает между собой все города популярного туристического маршрута и очень востребована среди автомобилистов. В летние месяцы на некоторых ее участках транспортный поток достигает 30 тысяч автомобилей в сутки.

Ремонт автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Тульской области

В Липецкой области после ремонта будет введен в эксплуатацию отрезок Р-119 Орел - Тамбов (км 165 - км 168).

Капремонт выполняется и в Орловской области на шести километрах трассы Р-119.

- Мы ожидаем, что работы на объекте будут закончены раньше срока, предусмотренного контрактом, - прогнозирует Сергей Недялков. - Главным итогом станет расширение с двух до четырех полос участка со 2-го по 6-й километр, что повысит безопасность и пропускную способность.

НАША СПРАВКА

По информации, предоставленной пресс-службой ФКУ Упрдор Москва-Харьков, управление автодороги Москва-Харьков было образовано в 1938 году в соответствии с решением XVIII съезда ВКП(б) «Об ускорении перевода грузов с железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт» и вошло в состав Главного управления шоссейных дорог НКВД.

- Для содержания дороги было создано семь ДЭУ, в каждом образовано 3 - 4 дорожных ремонтных пункта, а те, в свою очередь, делились на ремонтерские обходы длиной 7 - 9 километров. У дорожников ремонтером именовался рабочий, имевший конную повозку, на которой он ежедневно перевозил материал для устранения повреждений на шоссе. 80% работ выполнялись вручную - труд дорожника был исключительно тяжелым, - привели интересные исторические факты в ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА

Увеличение числа полос движения - это вообще тема для отдельного разговора. Многие автодороги построены еще в середине прошлого века, интенсивность движения в те времена была значительно ниже. Сейчас, в современных условиях, когда в сутки коРемонт автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Тульской области.личество проезжающих транспортных средств на отдельных отрезках федеральных трасс может доходить до 50 тысяч, необходимо ликвидировать узкие места, расширять проезжую часть, а транспортные потоки разделить барьерным ограждением.

- Если говорить конкретно о цифрах, то менее чем за десятилетие проведена колоссальная работа. В 2015 - 2022 годах в рамках капремонтов число полос движения увеличилось почти на 250 километрах автодорог: М-2 «Крым», Р-298 Курск - Воронеж, А-134, А-133, Р-22 «Каспий» (подъезд к Саратову), Р-119 Орел - Тамбов, в Белгородской, Курской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях. Это важнейшие транспортные артерии, которые играют ключевую роль в обеспечении не только межрегиональных, но и международных связей.

- В 2017 - 2018 годах был выполнен капремонт подъездной автодороги А-134 к Воронежу. После увеличения количества полос с двух до трех в каждом направлении значительно сократилось расстояние и время в пути, повысилась транспортная доступность Воронежа, дан новый импульс развитию экономики и жизни региона в целом, - рассказывает Сергей Недялков. - В 2020 году в Горшеченском районе Курской области четырехполосным стал 11-километровый отрезок трассы Р-298 Курск – Воронеж.

Автодороги Тульской области

Также в 2020 году расширена проезжая часть скоростного участка М-2 «Крым» со 131-го по 156-й километр (сейчас он единственный в Тульской области с шестью полосами движения, по три в каждом направлении). В Белгородской области капитально отремонтирован подъезд к музею-заповеднику «Прохоровское поле». Ширина проезжей части здесь увеличилась почти вдвое - до 14 метров. В сентябре 2021 года после капремонта открыто рабочее движение по обходу Курска, который обеспечивает максимальную пропускную способность - до 42 тысяч автомобилей в сутки. В прошлом году переведена в четыре полосы подъездная трасса к Липецку А-133.

Сегодня работа по расширению проезжей части продолжает набирать обороты.

На финишной прямой - капремонт восьми километров автодороги Р-298 Курск - Воронеж в районе села Рогачевка и поселка Лекарственный Воронежской области. Специалисты обновили дорожное покрытие, оборудовали площадку отдыха, построили две двусторонние разворотные петли, исключающие небезопасные левые повороты. Для местных жителей устроены восемь автобусных остановок, пешеходные дорожки, наземные пешеходные переходы со светодиодными знаками и светофорами. Проезжая часть получила две дополнительные полосы движения.

Участок автодороги М-2 «Крым» в Курской области.

- Многие объекты у нас переходящие. Например, в следующем году завершим капитальный ремонт отрезка (км 543 - км 553) на трассе М-2 «Крым» в Медвенском районе Курской области. Участок начинается от уже расширенного обхода Курска, проходит через деревню Селиховы Дворы и хутор Черниченские Дворы. Проектом капремонта предусмотрен перевод проезжей части в четырехполосное исполнение, а также изменение продольного профиля, что позволит ликвидировать участки с ограниченной видимостью дороги. Работы здесь находятся в активной стадии: на пяти километрах уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а по оси проезжей части установлено барьерное ограждение, на оставшихся пяти километрах специалисты проводят устройство песчаного подстилающего слоя и щебеночно-песчаной смеси.

Также четыре полосы появятся на дорогах: Р-298 Курск - Воронеж в Горшеченском районе Курской области (км 144 - км 152), Р-119 Орел - Тамбов (км 240 - км 250) в Задонском районе Липецкой области, М-2 «Крым» (км 262 - км 270) в Чернском районе Тульской области.

Капремонт автодороги Р-119 Орел - Тамбов.

- В 2025 году в Кромском и Троснянском районах Орловской области реализуем крупный объект: капремонт автомагистрали М-2 «Крым» (км 422 - км 437), а также расширим северный подъезд к Туле (км 0 - км 7), - продолжает рассказ Сергей Недялков.

В общей сложности в 2023 - 2025 годах запланировано перевести в четыре полосы более 86 километров федеральных автодорог.

- На всех объектах, помимо расширения проезжей части, на разделительной полосе будет установлено барьерное ограждение для предотвращения одного из самых страшных ДТП - лобовых столкновений, - говорит начальник ФКУ.

НЕОБХОДИМЫЙ ОБХОД

Впрочем, самые важные проекты впереди, говорят в ФКУ Упрдор Москва-Харьков. И один из них - это, безусловно, западный обход Орла. Сергей Недялков поделился информацией «из первых рук».

- Это и правда один из самых масштабных и значимых проектов, который мы готовы воплотить в жизнь в ближайшие несколько лет, - отмечает он. - Дело в том, что Орел находится в месте пересечения больших транспортных потоков. Для автомобилей, которые едут в направлениях Белоруссия - Казахстан, Белоруссия - Ростов, Сочи, Крым, объездные пути не предусмотрены. Водители вынуждены проезжать через городскую улично-дорожную сеть. Чтобы вывести из города значительную часть транспортного потока, и было принято решение о строительстве западного обхода Орла.

Сейчас, по словам Сергея Недялкова, разрабатывается проект строительства дороги, который уже этой осенью будет завершен и отправлен в Главгосэкспертизу.

- Сами работы планируется реализовать до 2028 года. Комфортная и безопасная дорога соединит две трассы - М-2 «Крым» и Р-120 Орел - Брянск - Смоленск, что позволит сразу переключить на нее основные проблемные направления. Также на ней будут построены семь искусственных сооружений: мосты и путепроводы. Снизится транспортная нагрузка на Карачевскую улицу и переулок Маслозаводской, будут ликвидированы «узкие места», сократится время в пути для огромного числа перевозчиков. Улучшатся условия жизни граждан и экологическая обстановка, повысится инвестиционная привлекательность Орловской области, - резюмирует Сергей Недялков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мосты избавят от «бутылочного горлышка»

Мост через реку Ицка в Орловской области

ФКУ Упрдор Москва-Харьков не оставляет без внимания и важнейшие искусственные сооружения: мосты и путепроводы. В августе завершен капремонт моста через реку Ицка в Орловской области. Габарит проезжей части увеличен с 8 до 10 метров, что значительно повысит пропускную способность на участке, где интенсивность движения составляет порядка 13 тысяч автомобилей.

Кроме того, в Воронежской и Курской областях капитально отремонтируют мосты через реки Токай, Моква, ручей Селинский, а также путепровод через железную дорогу на 139-м километре трассы Р-298 Курск - Воронеж. Устаревшие конструкции заменят на новые, искусственные сооружения будут отвечать всем современным требованиям безопасности и справятся с существующими нагрузками.

На мосту через реку Моква на 526-м километре трассы М-2 «Крым» и путепроводе на 139-м километре дороги Р-298 Курск - Воронеж появятся также дополнительные полосы движения, и это позволит устранить «бутылочное горлышко». Для миллионов пользователей будет обеспечен беспрепятственный и комфортный проезд.

КСТАТИ

Одной из важных задач ФКУ Упрдор Москва-Харьков является повышение безопасности дорожного движения. Эта работа выполняется в круглогодичном режиме. Дорожники, устанавливают светофоры, металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики, «шериф-балки», организуют стационарное освещение… На каждый год планируется целый комплекс инженерных мероприятий.

- Вопрос снижения аварийности на автотрассах всегда актуален, требует надлежащего контроля и, как сложная мозаика, складывается из многих составляющих, - рассказал Сергей Недялков. - Наше Управление в тесном сотрудничестве с ГИБДД, Ространснадзором, местными органами власти постоянно разрабатывает целый комплекс мер, направленных на то, чтобы важнейшие федеральные автомагистрали с каждым годом становились более безопасными для всех пользователей.

По материалам пресс-службы ФКУ Упрдор Москва-Харьков

Фото пресс-службы ФКУ Упрдор Москва-Харьков