Жители приграничья Курской области могут бесплатно стерилизовать животных

До конца года в приюте планируют разместить и оказать помощь 80 собакам и 50 кошкам Фото: Светлана ВОЛКОВА

Проект «Спас» запустила курская некоммерческая организация «Право жить». Общественники также предоставят кров питомцам погибших участников СВО и окажут ветеринарную помощь домашним животным участников спецоперации.

Курская общественная организация "Право Жить" запустила проект «Спас», чтобы помочь животным, оставшимся без владельцев в приграничных районах Курской области.

– Из-за обстрелов люди вынуждены покидать свои дома и уезжать в безопасное место. Но не могут забрать с собой питомцев, – рассказывают в общественной организации «Право Жить». – Мы видим, что бездомных животных становится больше в Глушковском, Кореневском, Суджанском, Рыльском, Хомутовском, Беловском районах области. Регулярно поступает информация о появившихся на улицах больных, травмированных, истощенных собака и кошках. Они часто становятся жертвами ДТП, многие нуждаются в квалифицированной ветеринарной помощи и уходе.

В приюте "Право Жить", который является самым большим приютом для животных без владельцев на территории Курской области, постоянно содержат от 250 до 280 собак, сообщили в организации. Ежегодно в новые семьи уезжают от ста до 150 собак.

Проект «Спас», который получил поддержку Фонда президентских грантов, предусматривает предоставление крова питомцам погибших участников СВО и оказание ветеринарной помощи домашним животным участников спецоперации из Курской области. Общественники уже взяли в приют таких животных. Чтобы принять новых, будет построено десять дополнительных уличных вольеров и 15 теплых вольеров для собак, которых нельзя держать на улице.

– Теплые вольеры размесят в здании бывшей свинофермы на территории приюта, там необходимо сделать ремонт: кровлю, освещение, оборудовать сами вольеры, а также огородить территорию для выгула, – рассказывают общественники. – Для кошек обустроим "кошкин дом" с ветеринарными боксами для стационара и карантина.

До конца года в рамках проекта в приюте планируют разместить и оказать помощь 80 собакам и 50 кошкам.

Также общественники бесплатно стерилизуют животных приграничных районов. Обратиться за этой услугой могут жители, у которых нет возможности оплатить такую операцию или есть на кураторстве бездомные животные.

Куда обращаться?

По телефону +7(996)944-21-56, или написав сообщение в WhatsApp по номеру +7(919)134-64-78. Количество мест на стерилизацию ограничено.