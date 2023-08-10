Как начать карьеру в атомной отрасли через 2 года после окончания школы

Фото: пресс-служба Курского монтажного техникума
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский монтажный техникум» входит в состав образовательно-производственного кластера по Атомной отрасли, который является участником федерального проекта «Профессионалитет» с 2022 года
Образовательная деятельность техникума ведется по профессиям и специальностям востребованным работодателем - опорным предприятием кластера – ОА «Атомстройэкспорт»
Главное преимущество обучения по программам, входящим в ФП «Профессионалитет» – высокая конкурентоспособность выпускников, благодаря новым экспериментальным образовательным программам, учитывающим современные требования в динамично меняющихся производстве и промышленности.
Фото: пресс-служба Курского монтажного техникума
В рамках федеральной программы «Профессионалитет» техникум проводит обучение по следующим специальностям:
Прием заявлений на поступление со 2 июня по 15 августа:
1. Лично в образовательную организацию по следующим адресам:
г. Курск, ул. Советская, д. 14;
г. Курск, Магистральный проезд, д. 11;
г. Льгов, ул. Гагарина, д. 14
2. Через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 305016, г. Курск, ул. Советская, д. 14.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных Правилами приема в ОБПОУ «Курский монтажный техникум».
3. В электронной форме:
- посредством электронной почты техникума: kmt@kmt46.ru
- электронной информационной системы техникума с использованием функционала официального сайта техникума http://kmt46.ru/pk
- с использованием функционала ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг);
- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Документы для поступления:
1. Граждане Российской Федерации:
- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;
- 4 фотографии.
2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;
- заверенный в порядке установленном статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462-1, перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему;
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
- 4 фотографии.
Условия обучения
Бесплатное обучение
Насыщенная внеучебная программа
Общежитие для иногородних студентов
Организация досуга
Спортивные и культурные мероприятия
Трудоустройство выпускников
Вся подробная информация о поступлении на сайте https://rosatomprof.ru
г. Курск, ул. Советская, д. 14
Контактный телефон: (4712) 54-69-08
Адрес электронной почты: kmt@kmt46.ru
г. Льгов, ул. Гагарина, д. 14
Контактный телефон: 8 (47140) 2-40-99, 8(47140)2-23-26
Адрес электронной почты: pu6lgov@yandex.ru
г. Курск, ул. Магистральный проезд, д. 11
Контактный телефон: (4712) 37-89-88
Адрес электронной почты: kmt@kmt46.ru
Образцы документов и подробная информация:
http://kmt46.ru/index.php/abit и http://kmt46.ru/pk/forms.pdf
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