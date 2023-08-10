Как начать карьеру в атомной отрасли через 2 года после окончания школы

Фото: пресс-служба Курского монтажного техникума

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский монтажный техникум» входит в состав образовательно-производственного кластера по Атомной отрасли, который является участником федерального проекта «Профессионалитет» с 2022 года

Образовательная деятельность техникума ведется по профессиям и специальностям востребованным работодателем - опорным предприятием кластера – ОА «Атомстройэкспорт»

Главное преимущество обучения по программам, входящим в ФП «Профессионалитет» – высокая конкурентоспособность выпускников, благодаря новым экспериментальным образовательным программам, учитывающим современные требования в динамично меняющихся производстве и промышленности.

Фото: пресс-служба Курского монтажного техникума

В рамках федеральной программы «Профессионалитет» техникум проводит обучение по следующим специальностям:

Прием заявлений на поступление со 2 июня по 15 августа:

1. Лично в образовательную организацию по следующим адресам:

г. Курск, ул. Советская, д. 14;

г. Курск, Магистральный проезд, д. 11;

г. Льгов, ул. Гагарина, д. 14

2. Через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 305016, г. Курск, ул. Советская, д. 14.

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных Правилами приема в ОБПОУ «Курский монтажный техникум».

3. В электронной форме:

- посредством электронной почты техникума: kmt@kmt46.ru

- электронной информационной системы техникума с использованием функционала официального сайта техникума http://kmt46.ru/pk

- с использованием функционала ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг);

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Документы для поступления:

1. Граждане Российской Федерации:

- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;

- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;

- 4 фотографии.

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом:

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;

- заверенный в порядке установленном статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462-1, перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему;

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;

- 4 фотографии.

Условия обучения

Бесплатное обучение

Насыщенная внеучебная программа

Общежитие для иногородних студентов

Организация досуга

Спортивные и культурные мероприятия

Трудоустройство выпускников

Вся подробная информация о поступлении на сайте https://rosatomprof.ru

г. Курск, ул. Советская, д. 14

Контактный телефон: (4712) 54-69-08

Адрес электронной почты: kmt@kmt46.ru

г. Льгов, ул. Гагарина, д. 14

Контактный телефон: 8 (47140) 2-40-99, 8(47140)2-23-26

Адрес электронной почты: pu6lgov@yandex.ru

г. Курск, ул. Магистральный проезд, д. 11

Контактный телефон: (4712) 37-89-88

Адрес электронной почты: kmt@kmt46.ru

Образцы документов и подробная информация:

http://kmt46.ru/index.php/abit и http://kmt46.ru/pk/forms.pdf

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