«Волонтеры засовывали мне еду в рот»: курский спортсмен целые сутки приседал, отжимался и подтягивался

На протяжении всех суток рядом с Иваном были родные (жена, мама, папа) и друзья. Фото: Ирина Бушуева.

23-летний спортсмен работает тренером по фитнесу, кроссфиту, физической и морально-волевой подготовке в Курской Академии Единоборств. Еще в апреле 2021 года установил три мировых достижения - протащил двухтонный внедорожник в стойке на руках на 17 метров, преодолел 10 метров за 26,7 секунды и прошел 15 метров за минуту - максимальное расстояние. Как оказалось, это было только начало.

С чего все началось

- В 2021-м году, когда я установил предыдущий рекорд по буксировке автомобиля на руках, мы с моим корешем Никитой, с которым придумываем идеи, как всегда, катались на машине, - вспоминает Иван.

И вот в тот момент нашего земляка осенило.

- Я знал, что были рекорды по приседанию в течение суток, по отжиманию и по подтягиванию. Но все это отдельно. И уже тогда принял решение, что этот рекорд по максимальному выполнению комплекса Синди (пять подтягиваний, десять отжиманий и 15 приседаний) будет установлен. Именно тогда я придумал, что буду отжиматься только на кулаках. Причем это не обязательное правило. Так просто лишний раз решил усложнить себе жизнь.

Все 3030 отжиманий Иван выполнял на кулаках. Фото: Ирина Бушуева.

Кстати, именно тогда Иван со своим другом решили, что идеальным местом для установления рекорда будет Театральная площадь в Курске. Но это были всего лишь мысли. Основательно на рекорд он отважился в феврале 2023 года. И пошел на него без какой-либо пробы сил в День Победы.

Кто помогал

Когда Иван задумался о рекорде, ему потребовался спонсор, так как подготовка и организация этого стоит немалых денег.

- Услышав об этом, мой хороший товарищ Сергей сказал: «Ну, спонсора ты уже нашел, мы поможем». И я не стал более никого искать, он сам вызвался, хотел быть частью этого события. И можно с уверенностью сказать, что без него этот рекорд точно бы не состоялся.

Что касается репетиций потенциального выступления, то их не было.

- Единственный раз, когда я выполнил именно этот комплекс в том виде, в каком он есть (пять подтягиваний, десять отжиманий и 15 приседаний), был в начале подготовки, - признался курский атлет. - И то 20 минут.

Иван связался с тренером Колей Воловиковым.

- Он меня тренировал, и мы не помышляли о том, чтобы репетировать сам рекорд или хотя бы поделать четыре-шесть часов. Только с чистого листа прыжок в неизвестность. Это и было главным мотиватором всего процесса.

«Ночью включился режим берсерка»

Иван не только выполнял упражнения, но и успевал есть, пить и в туалет бегать. Один раунд занимал полторы минуты плюс/минус. И между ними он отдыхал две – две с половиной минуты. Самый сложный отрезок начался примерно после 12-ти часов выполнения комплекса, где-то в три ночи.

- Но я уже вошел в медитативную прострацию, поэтому сам этого времени особо и не помню. Хотя друг сказал, что по моим глазам прочел: мне хана. По сути, тогда включился «режим берсерка» (состояние, при котором человек ввиду каких-либо психологических или физических эффектов впадает в неконтролируемую ярость, - ред.). Помню боль, которая сопровождала упражнения. Боль в мышцах. Тогда началась внутренняя борьба. Мама стала суетиться, друзья. Все это отвлекало. Поэтому я делал подход и сидел, делал подход и сидел.

К счастью для Ивана, до его рекордного выступления ничего подобного на официальном уровне зафиксировано не было.

- Я очень давно в одной из соцсетей увидел, как какой-то парень выполнял комплекс 12 часов. Он сделал порядка 200 циклов.

«Хотел свершить невозможное»

Наш рекордсмен пояснил, почему он выбрал 24 часа для установления рекорда.

- Там были варианты: три, шесть, 12 и 24. Мне предлагали сделать 12 часов, но я отказался. 12 казались вполне по силам. Выбрал 24, так как хотелось совершить невозможное, что-то из разряда фантастики.

Впрочем, пришлось вносить коррективы по ходу выступления.

- За первые десять часов я сделал 200 раундов. А за все остальное время - оставшиеся 103. Я замедлился через десять часов.

По совету тренера спортсмен решил притормозить:

- Последние два часа делал один раунд в час. Я просто сидел и общался со зрителями, которые трансляцию смотрели, с людьми, которые на улице проходили. По факту я работал, наверное, часов 20 чистого времени.

Николая Воловикова, который помогал Ивану Шурупову подойти к историческому выступлению, рядом не было.

- Коля мне давал два задания в неделю. Мы с ним так и договорились. Изначально он сказал: «Ты тренируйся, так же как и тренируешься, самостоятельно. Я тебе просто буду давать дополнительные два задания».

Он не смог присутствовать на рекорде, потому что был на соревнованиях.

- Но и в целом он там был не нужен, так как мы держали связь в онлайне. За все 24 часа от него была одна смс-ка о том, что пора замедляться. Я его спросил - он сказал: «Замедляйся». Если бы посоветовал сохранить темп, я бы продолжал.

На протяжении всех суток рядом с Иваном были родные (жена, мама, папа) и друзья. С супругой Светой Иван знаком еще со школы. Поженились в августе 2022 года. Света делает брови, ресницы и работает в «Ростелекоме». Дети впереди, а пока пара радуется достижениям скандинавского пса Тора.

- Подходили знакомые, часок сидели и уходили. Кто-то фоткался на фоне моего выступления. Как спортсмен я был в одиночестве, воевал с собой, но вокруг меня была группа поддержки. Волонтеры напоминали мне о необходимости пить и есть. Я об этом забывал, особенно ночью. И именно ночью они меня уже заставляли и пить, и есть. Я не хотел, но мне просто в рот засовывали.

Что дальше

Оформив четвертый рекорд, Иван уже готовится к новому. К какому именно, он не сказал. Но уточнил, что устанавливать его будет 12 июня 2024 года за пределами Курска.

- Это будет новый опыт, который не относится к моим привычным рекордам. Но опять же, все замыкается на выносливости. Не рассказываю потому, что идея дороже всего. И хотя я один такой чумной, возможно, появится тот, кто, услышав про мои планы, захочет опередить меня. Так что придет время - и все все узнают.

СПРАВКА «КП»

Официальные показатели четвертого мирового рекорда Ивана Шурупова по выполнению комплекса Синди: «303 раунда за 24 часа, каждый из которых включил себя пять подтягиваний, десять отжиманий и 15 приседаний». За сутки он сделал 1515 подтягиваний, 3030 отжиманий и 4545 приседаний.

Все четыре рекорда Ивана Шурупова занесены в международную книгу рекордов «Интеррекорд» (InterRecord).