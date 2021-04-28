Курянин протащил автомобиль в стойке на руках

Подготовка к рекорду заняла два месяца. (ТК "Сейм") Фото: из открытых источников

На площадке Спортивно-концертного комплекса Курска курянин, чемпион по силовому экстриму, Иван Шурупов установил необычный мировой рекорд.

Спортсмен поставил перед собой цель – протащить машину весом в две тонны в стойке на руках на десять метров. И реализовал свою задумку на глазах у изумленной публики прямо у СКК даже лучше, чем было задумано.

На самом деле идея такого рекорда родилась у Ивана спонтанно – в разговоре с друзьями он сказал, что сделает это на спор.

Примером же послужил житель Уфы Рустам Набиев, который лишился во время обрушения казармы в армии ног, но не сдался. Он покорил на руках Эльбрус и в таком необычном положении буксировал легковушку.

Иван увидел видео с Рустамом в соцсети, переслал другу, в тот же день они уже экспериментировали на улице. Так Шурупов впервые попробовал тащить машину в стойке на руках.

Подготовка к рекорду заняла два месяца. Морально Ивана поддерживала его девушка. Начали с занятий в зале. А дома спортсмен пытался тащить диван.

У СКК Иван сделал три подхода и оба удачные. В стойке на руках он протащил автомобиль на 15 метров. На то, чтобы преодолеть десятиметровый отрезок в таком необычном положении, у курянина ушло 26 с небольшим секунд.

Ничего подобного раньше никто не делал в мире, говорит спортсмен.