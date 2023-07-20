Как в регионе отметят годовщину Победы в Курской битве?

В Курской области выступят ансамбль песни и пляски Российской армии и оркестр под управлением Башмета Фото: Светлана ВОЛКОВА

На совещании в Доме Советов обсудили подготовку к праздничным мероприятиям, посвященным 80-летию Победы в Курской битве.

- До открытия мемориального комплекса «Курская битва» остается 35 дней. Уже выполнен большой пласт работы. Строительство объекта находится на финальной стадии. При этом считаю важным обратить внимание на организационные моменты празднования 80-й годовщины победы Красной армии на Курской дуге, – сказал губернатор региона Роман Старовойт.

Основные праздничные события 23 августа пройдут в Поныровском районе Курской области. Здесь состоится торжественная церемония установки закладного камня второй очереди, открытие первой очереди мемориального комплекса «Курская битва» и праздничный концерт государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

Параллельно в областном центре на стадионе «Трудовые резервы» пройдет праздничный концерт, на котором выступят как местные творческие коллективы, так и Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

Кроме того, в ходе совещания обсудили транспортную доступность мемориального комплекса в Поныровском районе. На объекте завершается обустройство парковки и расширение проезжей части до четырех полос для прибывающих на собственном транспорте.

Для гостей будет организована работа шатлов от железнодорожного вокзала в поселке Поныри до мемориала, сказали чиновники.

Напомним, в Поныровском районе Курской области строят парк с монументом «Курская битва» по проекту советского архитектора Евгения Вучетича. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в рамках Петербургского Международного экономического форума, который проходит с 14 по 17 июня в северной столице России.

По словам Старовойта, монумент планировали создать еще 60 лет назад.

Губернатор Курской области Роман Старовойт анонсировал открытие нового мемориала, посвященного Курской битве по проекту знаменитого советского скульптора, автора легендарного монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде — Евгения Вучетича, во время дискуссии на площадке Российского военно-исторического общества 15 июня.

Торжественное открытие монумента, окруженного парком площадью около 70 гектаров, запланировано к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне на 9 мая 2025 года. В парке помимо монументов будут расположены экспозиции в максимально понятной для молодежи интерактивной форме.

Первая очередь мемориала будет открыта 23 августа 2023 года, в годовщину Победы в Курской битве.