Сегодня взять телефон для некоторых проще, чем написать кучу шпаргалок с терминами. Фото Алексея Булатова. Фото: Из архива КП.

Наверное, все знают, что такое ЕГЭ, но не многие понимают принцип его проведения, еще меньше хотят его сдавать. Вот и ходят различные разговоры об этом «монстре». Как узнать, где правда, а где вымысел? Лучше всего об этом может рассказать человек, сам прошедший экзамен.

Корреспондент «Комсомольской правды» в Курске поделился своими впечатлениями после сдачи «самой важной школьной контрольной».

Реально ли списать, или "А можно выйти"?

Где дети впервые узнают про ЕГЭ? Наверное, дома или в школе. Не знаю, как дома, но в школе учеников с первого класса пугали этой штукой. И именно пугали. Говорили про огромные штрафы за списывание, видеокамеры, металлоискатели, глушители и так далее. Да, все это есть, но работает ли такая система?

Начнем с металлоискателей. Казалось бы, что сложного – обнаружить телефон с их помощью. Видимо, все не так просто. Само устройство за все пять экзаменов, которые я прошел (русский, математика, информатика, биология и физика), запищало всего один раз, когда проверяли одного из учеников. И даже когда детектор отреагировал, школьника отпустили. Парень сказал, что у него ремень с металлической пряжкой. Проверяющие лишь ответили:

- Вся ответственность на тебе.

Уж не знаю, был ли у парня телефон или нет, но гаджетов, такое впечатление, проносили много. Теперь уже бывшие школьники сами рассказывали, как обсуждали по телефону решение нового вида задачи на экзамене по математике.

Тут уже вопрос по поводу глушителей – а были ли они вообще?

Видеокамеры действительно были, но экзаменуемым ничего не мешало попроситься выйти из класса.

Ученики во время экзамена выходили «по делам» чуть ли не на десять минут. Был момент, когда в кабинете осталось меньше половины группы.

Сегодня взять телефон на ЕГЭ для некоторых куда проще, чем написать кучу записок с терминами, ведь он может запросто выдать нужный ответ, даже искать почти ничего не нужно. И занимает не так много места.

Кто-то возмутится, скажет, что в этом плохого? Почти все в школе списывали. Правда, в школе списывают, чтобы получить оценку получше, а на ЕГЭ – чтобы поступить в более престижный вуз, ну или просто попасть хоть в какой-то. Здесь уже решается дальнейшая судьба человека.

Возникает вопрос, почему человек, знающий больше, но не списывающий, теоретически имеет возможность не поступить туда, куда был зачислен выпускник, удачно "скатавший" экзамен, но обладающий меньшими знаниями, навыками?

Впрочем, сами школьники отвечают на этот вопрос примерно так: «Это личный выбор каждого — списывать или нет».

Когда вводили ЕГЭ, говорили, что это поможет сделать наиболее объективной оценку способностей выпускников. А получается, что нередко оценивается изворотливость, хитрость и наглость. Так система растит карьеристов.

Зачем учиться, если нужно готовиться к ЕГЭ?

Конечно, ЕГЭ имеет плюсы – это возможность подать документы сразу в несколько вузов по разным направлениям, общедоступные примеры заданий. Но, по-моему, объективность ЕГЭ очень низка.

Начнем с того, что не все имеют возможность заниматься с репетиторами, а у кого-то - они есть по каждому предмету. Некоторые скажут, что это нормально, кому-то действительно требуется дополнительная помощь в освоении предмета. И это правда, здесь-то ничего плохого нет.

А плохое в том, что школьная программа у образовательных учреждений отличается. Даже в параллелях могут быть учебники от разных авторов, а ЕГЭ – единый экзамен, со своими заданиями, он не подстраивается под каждую школу. Соответственно, ребенок может просто быть не готов к некоторым номерам экзамена, если он посещал только уроки, а не занимался долго и усердно с дополнительной литературой или учился с репетитором.

«Платный учитель» всегда поможет – и задания нужные подберет, и объяснит, что к чему. Кто-то вместо репетиторов выбирает платные курсы. Хорошо, что и среди учителей есть люди, которые готовы помочь ученикам в «постижении» ЕГЭ.

Но что насчет детей, полагающихся на собственные силы и школу? Все не так просто. Начнем с того, что помимо единого экзамена у школьников есть и основная, отличная от него, программа, которая в старших классах достаточно сложна. На ее освоение тоже нужны силы и время.

А когда же готовиться? На уроках, разумеется, хоть и не положено. А как готовиться, ведь многие учебники написаны без опоры на единый экзамен? Есть учителя, которые подбирают детям свою программу, «под ЕГЭ». И хорошо, что таких достаточно много. У учеников тогда увеличиваются шансы на хорошие баллы. Однако времени для основной программы становится меньше, соответственно школьнику сложнее. А что учителя-то могут сделать?

Не они же составляют программу. Вдобавок, «тренируют» только по некоторым предметам, и не факт, что вы именно их будете сдавать.

Школа репетиторов

Стоит отметить, что сегодня не только для некоторых детей, но и для учителей, наличие репетитора у ученика - само собой разумеющееся. Репетиторы стали «второй школой», только платной. А что делать тем, у кого нет возможности нанять педагога?

Тогда приходится рассчитывать только на инициативных учителей, готовых всегда помочь. Они есть, но как и преподаватели, дающие детям специальную «ЕГЭшную» программу, встречаются не всегда.

Получается, на объективность ЕГЭ влияют два фактора – школа с ее учителями и программой, а также материальная обеспеченность родителей.

Еще один пункт – это проверяющие. Компьютером проверяются только тестовые части, а также экзамен по информатике. Остальное проверяют учителя. Конечно, у них есть критерии оценки. Но…

Еще в школе нам говорили:

– Среди проверяющих есть «добрые» и «злые». Последние, соответственно, могут без повода занизить оценку.

Бывают спорные ситуации, например, «пол-ошибки». Если у ученика нет в работе других схожих изъянов, то балл не убирают. Однако и это происходит не всегда.

На гуманитарных экзаменах по типу обществознания некоторые эксперты могут оценивать задания весьма субъективно. Конечно, тут играют роль не только личные качества преподавателя, но и неточные формулировки критериев оценки. В Интернете есть много примеров, когда одинаковое задание разные проверяющие оценивали и нулем, и максимумом баллов.

Компьютер как самый объективный проверяющий

Конечно, не все эксперты стремятся занизить оценку, есть справедливые. Вдобавок, недовольные ученики могут обжаловать свои баллы, но для этого нужно быть готовым. Необходимы доказательства, время. Кому-то в этом случае помогают учителя или те же репетиторы.

Так что пока единственным наиболее справедливым предметом по оцениванию, на мой взгляд, остается информатика – здесь все анализирует компьютер.

И последний пункт, снижающий объективность ЕГЭ, - сами варианты. Каждому экзаменуемому достается свой. Есть варианты простые, а есть достаточно сложные. Так что ученики, имеющие примерно одинаковый объем знаний, могут получить разные баллы. Тут уже обжаловать нечего – какой вариант дали, такой и пиши.

Конечно, после всего этого может показаться, что ЕГЭ написать очень сложно. Вовсе нет.

За 11 школьных лет лично у меня не было репетиторов вообще, ЕГЭ писал без шпор и телефона. Конечно, было непросто. Но основное, что мне помогло на экзамене, — это багаж уже накопленных знаний.

На мой взгляд, главное просто учиться, и вы обязательно его сдадите. Над вами никто не будет нависать в поисках шпаргалок, а большинство заданий - абсолютно выполнимы.

Со своей стороны хочу сказать, что категорически не советую списывать, ведь так вы лишаете других их заслуженных мест, теряете попусту сами время, да и вообще это нехорошо, если выражаться простыми словами. Если вы старательно учились все школьные годы, то запросто получите хорошие баллы и поступите в любимый вуз.