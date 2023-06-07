В Курской области спасатели вытащили женщину из трехметровой ямы

Курянка случайно провалилась в "ловушку" Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Огнеборцы 13 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Курской области оказали помощь женщине, провалившейся в яму глубиной порядка трех метров.

Сообщение о происшествии в деревне Охочевка Щигровского района поступило в службу спасения 6 июня вечером. На помощь были направлены спасатели местной ПСЧ.

С помощью лестницы они достали местную жительницу, спасательная операция прошла достаточно оперативно. Курянка была напугана, но все хорошо закончилось, рассказали в МЧС.

Ранее КП рассказывала, что в Курске пожарные спасли девушку, выпавшую из окна многоэтажки на проспекте Победы.

Инцидент произошел 31 мая. В окне 15-ого этажа сидела девушка, которая случайно сорвалась вниз. Спасатели успели схватить ее за руки. Этажом ниже пожарные подстраховывали ее, держа за ноги.

По признанию огнеборцев, они впервые участвовали в подобной операции.