В Курске наградили пожарных, которые спасли девушку, выпавшую из окна многоэтажки

По признанию огнеборцев, они впервые участвовали в подобной операции Фото: предоставлено пресс-службой

В Курске вручили награды пожарным, которые спасли девушку, выпавшую из окна многоэтажки на проспекте Победы.

Медали «За заслуги перед Курской областью» II степени губернатор региона Роман Старовойт вручил помощнику начальника караула восьмой пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Курской области Евгению Петинову, старшему пожарному 8 ПСЧ Артему Асееву, старшему инструктору 8 ПСЧ Максиму Щеглову.

Нагрудными знаками «За верность долгу и мужество» награждены спасатели Аварийно-спасательной службы Курской области Александр Панов и Михаил Радский.

Девушку успели схватить за руки Фото: из соцсетей

Напомним, инцидент произошел в Курске 31 мая. В окне 15-ого этажа сидела девушка, которая случайно сорвалась вниз. Спасатели успели схватить ее за руки. Этажом ниже пожарные подстраховывали ее, держа за ноги.

По признанию огнеборцев, они впервые участвовали в подобной операции.

- Вся спасательная операция заняла примерно десять минут. Но в это время перед глазами, казалось, пронеслась вся жизнь, руки немели, но другого выхода не было, держали из последних сил, – рассказал помощник начальника караула Евгений Петинов.

Девушку передали медикам, ее жизни ничего не угрожает, уточнили в службе 112.