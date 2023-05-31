Курские спасатели поймали выпавшую из окна 15 этажа девушку

Курянку хотели сначала посадить в люльку, которую подняли на многометровую высоту, но потом затащили в квартиру Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

31 мая в службу спасения Курска поступило сообщение, что на подоконнике 15-ого этажа жилого дома на проспекте Победы, 46 сидит девушка.

- На место были направлены огнеборцы восьмой пожарно-спасательной части и психологи ГУ МЧС России по Курской области, спасатели Аварийно-спасательной службы, полиция, скорая медицинская помощь, .- рассказали в службе спасения.

Мужчины страховали девушку из окон 14 и 15 этажей одновременно Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В течение четырех часов девушку уговаривали вернуться в квартиру. В какой-то момент курянка сорвалась с подоконника. Но спасатели успели схватить ее за руки. Этажом ниже пожарные держали курянку за ноги. Совместными усилиями мужчины девушку затащили в квартиру.

- Вся спасательная операция заняла примерно десять минут. Но в это время перед глазами, казалось, пронеслась вся жизнь, руки немели, но другого выхода не было, держали из последних сил, – рассказывает помощник начальника караула Евгений Петинов.

Девушку передали медикам, ее жизни ничего не угрожает, уточнили в службе 112.

Губернатор Курской области Роман Старовойт дал поручение оперативно подготовить награды отличившимся спасателям. Как сообщили в Доме Советов, он лично наградит ребят и поблагодарит их за спасенную жизнь.

Уже подготовлены документы.

Нагрудными знаками «За верность долгу и мужество» будут награждены спасатели Аварийно-спасательной службы комитета региональной безопасности Курской области Михаил Радский и Александр Панов.

Медалями «За заслуги перед Курской областью» II степени будут награждены пожарные 8-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Курской области Артем Асеев, Евгений Петинов и Максим Щеглов.