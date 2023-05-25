В Курске проверили качество молока

Результаты направят в территориальные управления Роспотребнадзора Фото: Светлана ВОЛКОВА

В одном из курских гипермаркетов прошла дегустация пастеризованного молока жирностью 2,5%. Это один из этапов смотра качества. На суд покупателей представили 12 брендов, вместо названий были указаны порядковые номера.

- Дегустации возобновили после трехлетнего перерыва из-за пандемии. Смотры вызывают огромный интерес у курян: они ждут результаты, обсуждают товары в соцсетях, активно выражают свое мнение. Поэтому вместе с организатором – Центром торговли и услуг – решили включить в процесс покупателей. Они оценили вкус, запах, цвет, - рассказала заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Любовь Голодухина.

В процедуру смотра вернули и заседание экспертной комиссии. Представители Роспотребнадзора, Курского центра стандартизации и метрологии, Министерства промышленности, торговли и предпринимательства, Министерства сельского хозяйства, Центра торговли и услуг, а также преподаватели товароведения, работники магазинов, кроме органолептики, оценили упаковку и маркировку.

До этого специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области проанализировали жирнокислотный состав, массовую долю жира и белка, проверили микробиологию. Лабораторные исследования успешно прошли 6 образцов. В пяти пробах обнаружены бактерии группы кишечных палочек. Еще в одном оказались растительные жиры, а значит, это фальсификат.

Результаты направят в территориальные управления Роспотребнадзора. Ведомство примет решение о дополнительных проверках и санкциях. Также об итогах проинформируют производителей и торговые сети. Последние смогут скорректировать работу с поставщиками.

По результатам лабораторных испытаний и органолептической оценки соответствующими требованиям нормативной документации и всем заявленным характеристикам производителей признаны пять образцов:

1. Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5% (АО «Суджанский маслодельный комбинат», Россия, Курская обл., г. Суджа);

2. Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5%, ТМ «Авида» (ЗАО Молочный комбинат «Авида», Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол);

3. Молоко питьевое с массовой долей жира 2,5%, ТМ «Молоко Марьинское»

(ООО «Молочный дом», Россия, Курская обл., Октябрьский р-н, пгт Прямицыно);

4. Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5%, ТМ «Домик в деревне» (АО «ВБД», Россия, г. Москва);

5. Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5%, ТМ «Простоквашино» (АО «Данон Россия», Россия, Липецкая обл., г. Липецк).

Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5%, ТМ «Богдаша» (ООО «Ровеньки-маслосырзавод», Россия, Белгородская обл., Ровеньский р-н, п. Ровеньки) успешно прошло лабораторные испытания, но у комиссии были замечания к вкусу и запаху продукта.

Пять образцов не соответствовали требованиям технического регламента на молочную продукцию по микробиологии (обнаружены бактерии группы кишечных палочек):

1. Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5% ТМ «Лето близко» (ООО «Курское молоко», Россия, Курская обл., г. Курск);

2. Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5% ТМ «Лебедянь молоко» (ООО «Лебедяньмолоко», Россия, Липецкая обл., Лебедянский р-н, г. Лебедянь);

3. Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5% ТМ «Искренне Ваш» (ООО «Дмитрогорский молочный завод», Россия, Тверская обл., Конаковский район, с. Дмитрова Гора);

4. Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5% ТМ «Вкуснотеево» (ПАО Молочный комбинат «Воронежский», Россия, Воронежская обл., г. Воронеж);

5. Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5% ТМ «Томмолоко» (ЗАО «Томмолоко», Россия, Белгородская обл., Яковлевский р-н, п. Томаровка).

В молоке питьевом пастеризованном с массовой долей жира 2,5%, ТМ «Моя цена» (ОАО «Брянский молочный комбинат», Россия, Брянская область, г. Брянск) обнаружены растительные жиры: фактически это фальсификат, сообщили в Правительстве региона.