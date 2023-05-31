Вместо проездного с Карты жителя Курской области стали списывать деньги

Как платить - проездным или деньгами, теперь выбирает не пассажир, а техника
Фото: Даниил НАЙХИН
«КП» уже писала о новых автобусах, которые появились на курских дорогах и об эксперименте с внедрением в регионе Карты жителя Курской области.
Отметим, у нового транспорта много плюсов — четкий график, просторные салоны, возможность льготного проезда.
Но, как это часто бывает, очередной проект, нацеленный на улучшение жизни курян, дает сбой.
Так, установленные в новом транспорте валидаторы стали вдруг списывать с Карты жителя Курской области, которая оформляется в регионе на основе «пластика» системы «Мир», деньги.
Напомним, сначала новые валидаторы отказывались принимать проездные, неполадку устранили. Но после того, кака в регионе проездные сделали частью Карты жителя, ненасытные устройства начали самовольно списывать деньги. Человек-то теперь не может выбрать, как ему оплатить – проездным или деньгами. А вот аппарат почему-то может. И выбирает второе.
Контролеры насчет данной неполадки отвечают, что действительно, есть случаи незаконного списания денег за проезд.
И советуют обращаться в МФЦ. Но на вопрос, вернут ли незаконно списанные деньги, отвечают, что нет.
Я посетил МФЦ Курска, в котором недавно творилась неразбериха из-за перевода проездных в систему Карты жителя Курской области.
Сюда нужно идти, чтобы попытаться вернуть незаконно списанное
Фото: Даниил НАЙХИН
Беру талон. Ожидание в очереди - около получаса. И все для разговора длиной пять минут.
Чтобы вернуть незаконно списанные деньги, нужно указать номер автобуса и написать заявление.
Спрашиваю:
- Скажите, вернут ли деньги на карту?
Ответ отрицательный.
На вопрос о причине отказа от возврата денег сотрудник ответить не может.
Правда, вежливо обещает в течении трех дней связаться и уведомить о решении. Прошло больше недели, а ответа так и нет.
Похоже, что введение Карты жителя Курской области пока не только не упростило жизнь курян, а наоборот - создало лишнюю головную боль, трату времени и денег, а также неразбериху для тех же пассажиров. Ну еще бесполезные очереди в МФЦ и лишнюю работу для чиновников.
Ну и немного о самих «Волгабусах».
Не раз куряне жаловались на сильную отдачу в автобусах. Например, в середине марта 80-летняя курянка упала в салоне буса, который ехал в направлении Сумской.
Женщину доставили в больницу. С ЧП разбиралась ГИБДД.
Держитесь крепче, пассажиры!
Фото: Даниил НАЙХИН
Отдача происходит в случаях, когда автобус тормозит или останавливается.
И тут лучше быть осторожным. Учителя физики теперь спокойно могут проводить практические уроки по на тему инерции в салоне курских автобусов.
А школьники смогут сами убедиться в верности написанного в учебнике.
Шутки шутками, а ведь люди действительно жалуются, что отдача сильная, ремни и поручни пассажиры используют «на все сто». Это идет явно не в плюс к безопасности новых автобусов.
Успели и немного разукомплектовать новый транспорт. Кое-где, например, пропали аварийные молотки. Правда, наклейки с инструкцией по их применению осталась. А ведь не прошло и полугода!
То ли уже случилась авария, то ли в автобусах ездят не только безбилетники, но и мелкие воришки?
Кстати, голос Владимира Винокура, который первое время исправно объявлял остановки, стал все чаще «уходить на перерыв». Так что, где выходить, знают только местные.
Но остаются и плюсы у нового транспорта – культурные водители и четкое расписание. Надеемся, что этот список пополнится в дальнейшем. Пока же автобусы на сто процентов
не дотягивают до громкого слогана на фасаде - «Нам по пути!».
А так хотелось бы!