Вместо проездного с Карты жителя Курской области стали списывать деньги

Как платить - проездным или деньгами, теперь выбирает не пассажир, а техника Фото: Даниил НАЙХИН

«КП» уже писала о новых автобусах, которые появились на курских дорогах и об эксперименте с внедрением в регионе Карты жителя Курской области.

Отметим, у нового транспорта много плюсов — четкий график, просторные салоны, возможность льготного проезда.

Безрукие бандиты

Но, как это часто бывает, очередной проект, нацеленный на улучшение жизни курян, дает сбой.

Так, установленные в новом транспорте валидаторы стали вдруг списывать с Карты жителя Курской области, которая оформляется в регионе на основе «пластика» системы «Мир», деньги.

Напомним, сначала новые валидаторы отказывались принимать проездные, неполадку устранили. Но после того, кака в регионе проездные сделали частью Карты жителя, ненасытные устройства начали самовольно списывать деньги. Человек-то теперь не может выбрать, как ему оплатить – проездным или деньгами. А вот аппарат почему-то может. И выбирает второе.

Контролеры насчет данной неполадки отвечают, что действительно, есть случаи незаконного списания денег за проезд.

И советуют обращаться в МФЦ. Но на вопрос, вернут ли незаконно списанные деньги, отвечают, что нет.

Ждите ответа

Я посетил МФЦ Курска, в котором недавно творилась неразбериха из-за перевода проездных в систему Карты жителя Курской области.

Сюда нужно идти, чтобы попытаться вернуть незаконно списанное Фото: Даниил НАЙХИН

Беру талон. Ожидание в очереди - около получаса. И все для разговора длиной пять минут.

Чтобы вернуть незаконно списанные деньги, нужно указать номер автобуса и написать заявление.

Спрашиваю:

- Скажите, вернут ли деньги на карту?

Ответ отрицательный.

На вопрос о причине отказа от возврата денег сотрудник ответить не может.

Правда, вежливо обещает в течении трех дней связаться и уведомить о решении. Прошло больше недели, а ответа так и нет.

Похоже, что введение Карты жителя Курской области пока не только не упростило жизнь курян, а наоборот - создало лишнюю головную боль, трату времени и денег, а также неразбериху для тех же пассажиров. Ну еще бесполезные очереди в МФЦ и лишнюю работу для чиновников.

Кто стащил молоток?

Ну и немного о самих «Волгабусах».

Не раз куряне жаловались на сильную отдачу в автобусах. Например, в середине марта 80-летняя курянка упала в салоне буса, который ехал в направлении Сумской.

Женщину доставили в больницу. С ЧП разбиралась ГИБДД.

Держитесь крепче, пассажиры! Фото: Даниил НАЙХИН

Отдача происходит в случаях, когда автобус тормозит или останавливается.

И тут лучше быть осторожным. Учителя физики теперь спокойно могут проводить практические уроки по на тему инерции в салоне курских автобусов.

А школьники смогут сами убедиться в верности написанного в учебнике.

Шутки шутками, а ведь люди действительно жалуются, что отдача сильная, ремни и поручни пассажиры используют «на все сто». Это идет явно не в плюс к безопасности новых автобусов.

Успели и немного разукомплектовать новый транспорт. Кое-где, например, пропали аварийные молотки. Правда, наклейки с инструкцией по их применению осталась. А ведь не прошло и полугода!

То ли уже случилась авария, то ли в автобусах ездят не только безбилетники, но и мелкие воришки?

Винокур «ушел на перерыв»

Кстати, голос Владимира Винокура, который первое время исправно объявлял остановки, стал все чаще «уходить на перерыв». Так что, где выходить, знают только местные.

Но остаются и плюсы у нового транспорта – культурные водители и четкое расписание. Надеемся, что этот список пополнится в дальнейшем. Пока же автобусы на сто процентов

не дотягивают до громкого слогана на фасаде - «Нам по пути!».

А так хотелось бы!