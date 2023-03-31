Как в Курске модернизировали проездные, или «атака на МФЦ»

К концу дня в МФЦ остались только самые стойкие Фото: Даниил НАЙХИН

С 1 апреля в Курской области отменяют все виды прежних пластиковых проездных. Однако сами льготы остаются, только теперь для того, чтобы ими воспользоваться, нужно иметь банковскую именную карту «Мир» и оформить ее как Карту жителя Курской области. Именно на нее теперь нужно класть деньги для оплаты проездного. То есть теперь он стал, по сути, частью банковской карты.

Иначе за проезд в общественном транспорте льготнику придется платить по полному тарифу.

Испытано на себе

Кажется довольно просто: вы можете оформить новую карту в банке, если имеющаяся не соответствует приведенным выше требованиям или же использовать ту, которая уже есть. В любом случае она должна быть оформлена как Карта жителя Курской области. А это вы можете сделать, обратившись за помощью в МФЦ.

Далее вы должны пополнить ее для оплаты проезда в муниципальном транспорте. Внести деньги можно сразу за один, два или три месяца.

Не так сложно, но, как оказалось, обращение в МФЦ может отнять не один час времени... Корреспондент «КП» отправился в один из многофункциональных центров Курска, чтобы выяснить «изнутри», как проходит оформление нового продукта.

Как стать «ждуном»

Прежде чем отправиться в путь, на сайте этого учреждения проверил, долго ли придется ждать — очень удобная функция, кстати. Официальный источник сообщал, что недолго, минут 10-15. Ну я подумал, максимум 20... и поехал.

17.25. В МФЦ - толпа людей, в основном, пенсионеры и студенты. Стало сразу понятно – все они оформляют новые проездные.

Решил тоже взять талончик, однако, подойдя к терминалу, выдающему их, оказалось, что он не работает.

- Терминал неисправен. Чтобы получить талон на оформление проездного, придется стоять в живой очереди, - предупреждает сотрудница МФЦ, видимо, в надежде, что такая перспектива еще одного потенциального клиента не устроит.

Ну да, перспектива так себе: вижу выстроившеюся очередь возле справочной, а в «окошке» по выдаче талонов в ручном режиме никого нет.

Есть вопросы? Фото: Даниил НАЙХИН

Столпившиеся пенсионеры в зимних куртках и шубах терпеливо и печально наблюдают за тем, как работники МФЦ уходят за стаканчиком чая. Очередь, состоящая в основном из пожилых, не отступает - люди ждут сотрудника по выдаче талонов.

- Талоны не выдадут, пока не обслужат тех, кто их уже получил, - вдруг объявляет кто-то из «ждунов» нашей очереди.

Назад в прошлое или очереди сближают население

Так и вышло. Минут через 20 появилась сотрудница и подтвердила самые худшие опасения - сейчас в очереди людей с талонами 26 человек, и выдавать новые не будут, пока количество официальных очередников не сократится до десяти.

Причина в том, что четверг – дежурный день, соответственно, основное количество работников находится в МФЦ до 18.00, а до 20.00 остается только несколько человек. Поэтому в центре, видимо, решили не обнадеживать людей — вдруг не успеют всех обслужить.

В очереди были в основном пенсионеры и немного студентов Фото: Даниил НАЙХИН

Получалась своеобразная лотерея: был риск простоять и уйти ни с чем.

- Сегодня мы всех не обслужим, - предупредила еще раз работница МФЦ, видимо, в надежде, что число «ждунов» в Центре сократится после этого объявления.

Но не тут-то было - очередь и не сдавалась, и не бунтовала. Лишь единицы добровольно покинули помещение.

Кто-то начал собирать вокруг себя толпу слушателей, другие шутили – мол, «Мишустину надо показать, что творится». Между тем девушка-работница МФЦ предложила желающим узнать про новые правила оформления проездных, чтобы люди не скучали в ожидании, на что многие с удовольствием согласились. Люди как-то сдружились и стали даже группироваться по интересам.

Остаются самые стойкие

В итоге чтобы получить заветный талончик, написанный от руки, ждать пришлось более часа.

Тот самый заветный талончик Фото: Даниил НАЙХИН

МФЦ фактически работал уже в ручном режиме. Очередь под конец рабочего дня вдруг начала быстро рассасываться, откуда-то заиграла музыка из рекламы «МММ».

На оформление самого проездного ушло минут 15.

Это событие, наверное, можно сравнить с тем, что чувствовали люди в лихие 90-е, узнав, что получили проценты от вложений в пирамиду Мавроди. Под конец в МФЦ осталось совсем мало людей, так что скорее всего, сотрудники успели-таки обслужить самых стойких. Они этого заслужили.

ЗНАЙ!

Для оформления Карты жителя Курской области вас ждут в МФЦ по следующим адресам: ул. Республиканская, 50М; ул. Карла Маркса, 68; ул. Энгельса, 154Д; ул. Карла Маркса 10; ул. Дзержинского, 90Б; ул. Верхняя Луговая, 24.

Добавим, что «час пик» приходится, как правило, на 17.30-19.00. Также работники центра рассказали, что очень много людей скапливается перед открытием, народ подходит к восьми утра. Так что это не лучшие часы для оформления документов.

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