Игорь Артамонов вручил орден Дружбы Витторио Торрембини за содействие в сотрудничестве между Россией и Италией

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов вручил орден Дружбы президенту Ассоциации «Содействие и защита интересов итальянских предприятий «Джим-Унимпреза» (Группа итальянских предпринимателей – Объединение предприятий)» Витторио Торрембини. Награда присуждена в соответствии с Указом Президента Российский Федерации за большой вклад в реализацию инвестиционных программ и активную работу по расширению внешнеэкономического сотрудничества. Церемония прошла в административном корпусе особой экономической зоны «Липецк».

«Витторио Торрембини стал одним из первых иностранных предпринимателей, содействовавших в создании и продвижении ОЭЗ «Липецк». В течение многих лет он поддерживает проекты экономического развития Липецкой области и укрепляет деловые отношения между Россией и Италией», – отметил Игорь Артамонов.

В ответном слове Витторио Торрембини сказал, что получение ордена является для него важным результатом в карьере, и поблагодарил за признание. «Мы начинали сотрудничество с Липецкой областью 17 лет назад, когда особая экономическая зона только начинала формироваться. Тогда итальянские предприятия поверили, что у проекта большое будущее, и не прогадали», – добавил Витторио Торрембини.

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Игорь Артамонов выступил с презентацией достижений Липецкой области за последние несколько лет. Особое внимание было уделено результатам работы и перспективам ОЭЗ «Липецк». Сегодня эта промышленная площадка занимает первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности в России. Несмотря на санкционное давление в 2022 году ей удалось сохранить производства и рабочие места. Только за прошлый год было привлечено семь новых инвесторов, что даже больше чем в предыдущие годы. Общая сумма их вложений составила более 50 млрд рублей. Наряду с развитием промышленных компаний, существенное внимание уделяется созданию инфраструктуры и подготовке кадров для предприятий. Для этого на территории ОЭЗ будет создан Учебно-технологический центр. Активно в стратегию подготовки рабочих ресурсов включаются средние профессиональные учебные заведения региона: в них увеличен приём по востребованным специальностям, для студентов организуются стажировки и практика на действующих производствах.

Также в этот день Благодарственными письмами правительства Липецкой области наградили сотрудников предприятий-резидентов ОЭЗ «Липецк».

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.