Курским студентам предложили работу в агросекторе региона

Приглашение на стажировку и работу по различным специальностям получили более 100 молодых людей.

Ярмарку, в рамках стратегии по работе с молодежью, провели представители «Мираторга» - одного из крупнейших российских вертикально интегрированных агрохолдингов, инвесторов и работодателей в агропроме РФ. Здесь трудится более 40 тысяч человек, из них более 7,5 – в Курской области.

В регионе расположены роботизированная мясохладобойня, свинокомплексы, зерновые компании, ферма по выращиванию и откорму молодняка молочного скота для получения розовой телятины, ветсанутильзавод, овцеводческий комплекс, завод по производству кормов для домашних животных, розничная сеть. Развиваясь, холдинг запускает новые производства, уделяя большое внимание созданию новых рабочих мест.

Для расширения штата формируется кадровый резерв из числа перспективных студентов и выпускников высших и средних учебных заведений региона. Активно реализуется программа «Поколение Мираторг», которая включает практики, стажировки, открытые уроки, «Стипендиальную программу», экскурсии, встречи со студентами, а также внедряет новые форматы взаимодействия, расширяет партнерство в сфере образования и профессиональной подготовки молодых специалистов.

В рамках Агрофестиваля студентов с вакансиями, а также преимуществами работы на производственных площадках и в ресторанной сети компании. Будущие специалисты и их родители задали вопросы работодателям напрямую, узнали форматы прохождения производственной практики , а также познакомились с условиями труда на предприятиях, поучаствовали в беспроигрышной лотерее, получили брендированные подарки и сертификаты на посещение фирменных ресторанов. На стажировку и работу в этот день пригласили более 100 студентов по различным специальностям: зооинженер, агроинженер, электрик, агроном, технолог, механик, ветеринар, экономист, программист и другие.

- Для нас программа производственных практик и стажировок ценна тем, что мы готовим специалистов, понимающих специфику работы холдинга. А у будущих аграриев, ветеринаров, технологов, инженеров и других специалистов появляется возможность получить профессиональные навыки на высокотехнологичном предприятии, поучаствовать в уникальных проектах, реализовать на практике теоретические знания, полученные в вузе. Мы заинтересованы в привлечении молодых специалистов, которые осознанно делают свой выбор и хотят расти в профессии и карьере, - подчеркивают в пресс-службе компании.