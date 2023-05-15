На ТНТ выходит сериал с курянином Денисом Власенко в главной роли

Сериал режиссера Егора Чичканова - о бандите Боре в исполнении Мерзликина

"КП" уже рассказывала о сериале "Стрим" с участием курянина Дениса Власенко. Он вышел на экраны в начале этого года.

И вот новая работа 25-летнего актера - 22 мая в 21.00 на ТНТ состоится телепремьера экшен-комедии «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным, Денисом Власенко, Аглаей Тарасовой и Любовью Толкалиной в главных ролях.

Сериал режиссера Егора Чичканова о бандите Боре, который попадает в передряги разного калибра, погибает и каждый раз оживает, сейчас выходит к телевизионной зрительской аудитории.

Курянин сыграет студента-медика

Главному герою Борису надоело шантажировать, пытать и убивать людей тем более, что у него есть вполне безобидное хобби – кондитерское дело, и мечта открыть свою кофейню. Но в день, когда Борис сообщает об этом своему боссу (Алексей Серебряков), его самого убивают. Однако в морге Борис приходит в себя и знакомится с Артемом (Денис Власенко), врачом-практикантом, который, пережив сильный шок от увиденного, все же помогает вчерашнему мертвецу.

Борису предстоит выяснить, кто его убил и куда пропали все его сбережения, но в этих приключениях героя будут снова убивать, и Артему раз за разом придется приводить его земную оболочку в порядок. Возвращаясь с того света, Борис все больше понимает, чего он на самом деле хочет от своей жизни.

Курянин Денис Власенко играет главную роль студента-медика, которому приходится приводить Бориса (Андрей Мерзликин) в порядок, штопая дырки в теле и вправляя кости. Денис Власенко неоднократно появлялся в различных ТВ-проектах, сегодня он – молодой актер, чья популярность растет с каждым днем. Он играл главные роли в таких проектах как «Стрим», «Юра Дворник», «Мне плевать кто вы» и во многих других.

В дуэте с Андреем Мерзликиным

«И снова здравствуйте!» — это не только смелая экшен-комедия, в которой льются литры бутафорской крови, но и трогательное бадди-муви о дружбе двух непохожих людей, сурового бандита и наивного студента. За плечами каждого из них – драмы и травмы прошлого, которые они будут преодолевать уже вместе, сближаясь благодаря странным обстоятельствам и крутым поворотам сюжета.

- Мне кажется, что дружба наших с Андреем Мерзликиным героев – это тот случай, когда противоположности притягиваются. Объективно, по всем причинам они не должны жить на одной «планете», но каким-то магическим образом встречаются, а потом уже не могут друг без друга, - рассказал Денис Власенко.

Идея сериала принадлежит Егору Чичканову, сценаристу комедий «Рашн Юг», «Совершенно Летние» и «Нина». Егор написал сценарий всех эпизодов и работал над «И снова здравствуйте!» как режиссер.

Вместе с энергичным дуэтом Андрея Мерзликина и Дениса Власенко в сериале появятся Аглая Тарасова, Павел Чинарев, Любовь Толкалина, Алексей Серебряков, Дмитрий Журавлев, Виктор Логинов и другие актеры.

Смотрите «И снова здравствуйте!» с 22 мая в 21.00 на ТНТ.

КСТАТИ

На сцене курянин впервые вышел на сцену в семь лет... в роли Жука

Семья Власенко жила на Магистральном проезде в Курске. В пять лет Денис упросил родителей записать его в музыкальную школу. Но через год мальчик перешел в театральную студию при Дворце творчества юных, так как занятия музыкой ему надоели. Первой его ролью на сцене была роль Жука в спектакле по сказке Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». Тогда Денису было семь лет.

Денис закончил ВГИК, его наставником был режиссер легендарной "Ассы" Сергей Соловьев. Курянин играл в спектаклях мэтра «Княжна Мери», «Фро» и «Вишневый сад». Снимался в фильмах «Как я стал...», «Подбросы», «Немцы», Happy End и других.