"Настоящий русский супергерой. Он пошел против системы, которая его не устраивает": на ТВ стартует сериал с курянином в главной роли

Наставником Дениса был режиссер легендарной "Ассы" Сергей Соловьев

КП уже рассказывала, что на телеэкраны выходит сериал, главную роль в котором исполнил 25-летний курянин Денис Власенко.

Жил на Магистральном, закончил ВГИК

Семья Власенко жила на Магистральном проезде в Курске. В пять лет Денис упросил родителей записать его в музыкальную школу. Но через год мальчик перешел в театральную студию при Дворце творчества юных, так как занятия музыкой ему надоели. Первой его ролью на сцене была роль Жука в спектакле по сказке Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». Тогда Денису было семь лет.

Денис закончил ВГИК, его наставником был режиссер легендарной "Ассы" Сергей Соловьев. Курянин играл в спектаклях мэтра «Княжна Мери», «Фро» и «Вишневый сад». Снимался в фильмах «Как я стал...», «Подбросы», «Немцы», Happy End и других.

История аутсайдера

А 9 января в 21:00 на телеканале ТНТ выходит премьерная серия долгожданного проекта «Стрим» с участием Дениса. Это история о парне, который, борясь с несправедливостью в школе, начинает вести прямую трансляцию своей жизни. Власенко здесь играет школьника Жору, главного героя сериала.

Подросток – типичный аутсайдер: в школе его не уважают ни одноклассники, ни учителя. Дома – тоже не все в порядке: родители постоянно ругаются, потому что маме надоело тащить быт на себе, пока отец делает вид, что ищет работу. Жора, устав смотреть на царящий хаос, решает привнести в него немного порядка: надевает шлем с камерой и начинает транслировать в интернет буквально все, что видит.

Пользователи сети в восторге: всем очень нравится смотреть на школьную анархию, а вот жизнь самого Жоры становится все сложнее, ведь все вокруг требуют от него прекратить стрим. Но главный герой не намерен останавливаться: теперь он превращается в настоящего супергероя, у которого вместо плаща – шлем, а вместо лазера из глаз – всевидящее око камеры «ГоПро».

Режиссер - автор нашумевших «Трудных подростков»

Режиссером сериала о супергерое нового поколения выступил автор нашумевших «Трудных подростков» Рустам Ильясов, сценарист проекта – Ришат Мухтаров. Креативные продюсеры проекта – Дмитрий Пермяков («Интерны», «Холоп», «Зона комфорта»), Дарья Грацевич («Купи меня», «Холоп», «Интерны»). Продюсеры – Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов, Таймураз Бадзиев и Андрей Левин.

Главную роль в проекте исполнил уроженец Курска Денис Власенко («Закрыть гештальт», Happy End, «Мне плевать, кто вы»), также в актерский ансамбль вошли Александра Дроздова («Дополнительный урок», «Последний министр»), Тимофей Елецкий («Трудные подростки», «Кронштадт 1921»), Семен Штейнберг («Домашний арест», «Содержанки»), Александра Урсуляк («Время первых», «Пингвины моей мамы»), Ольга Тумайкина («Большая секунда», «Мамы»), Иван Добронравов («Нулевой пациент», «Петр I: Последний царь и первый император») и другие.

"Жора – это улучшенная модель меня самого"

Ришат Мухтаров, сценарист сериала рассказал, как он видит главного героя:

- Наш персонаж – хороший, воспитанный, добрый и чистый молодой человек, для которого справедливость – это не просто слово. Он в какой-то степени романтик, который хочет сделать этот мир лучше. А еще он любит комиксы и супергероев. Поэтому он решает и сам стать своего рода супергероем, а шлем с камерой становятся его суперсилой. Жора – это улучшенная модель меня самого. Он – тот, кем я хотел быть, решая свои проблемы в школе. Возможно, кто-то из зрителей при просмотре тоже увидит в нашем персонаже геройскую версию себя.

По словам самого Дениса Власенко, исполнителя главной роли, Жора – самый настоящий русский супергерой:

- Он пошел против той системы, которая его не устраивает. У него есть суперсила, особое мнение, красивая девчонка! Все складывается.

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