Уроженец Курска с Магистрального сыграл главную роль в сериале «Стрим»

Школьник надевает на голову шлем с вмонтированной в него камерой и транслирует в Интернет все, что видит дома и в школе Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С 9 января в 21.00 на телеканале ТНТ выходит сериал «Стрим» – остроумная социальная комедия о школьнике, который решает бороться с несправедливостью, транслируя в интернет все, что с ним происходит. Главную роль в проекте исполнил 25-летний Денис Власенко, а поставил проект режиссер «Трудных подростков» Рустам Ильясов.

Сюжет «Стрима» строится вокруг подростка по имени Жора: он только что вместе с родителями переехал в другой город, где никак не может наладить отношения с одноклассниками, да и учителя к нему откровенно придираются. Устав терпеть тотальную несправедливость, Жора решает с ней бороться, причем нестандартным образом: школьник надевает на голову шлем с вмонтированной в него камерой и начинает транслировать в интернет все, что видит дома и в школе.

Главную роль в проекте исполнил уроженец Курска Денис Власенко. Актер принимал участие в проектах: «Закрыть гештальт», «Happy End», «Мне плевать, кто вы».

Также в актерский ансамбль вошли Александра Дроздова («Дополнительный урок», «Последний министр»), Тимофей Елецкий («Трудные подростки», «Кронштадт 1921»), Семён Штейнберг («Домашний арест», «Содержанки»), Александра Урсуляк («Время первых», «Пингвины моей мамы»), Ольга Тумайкина («Большая секунда», «Мамы»), Иван Добронравов («Нулевой пациент», «Пётр I: Последний царь и первый император») и другие.

Дмитрий Пермяков, креативный продюсер проекта, рассказал о работе над сериалом:

- Все мы были подростками, все так или иначе сталкивались с такими же проблемами, как и Жора. Думаю, что никто не миновал прессинга в том или ином виде. Но наш герой находит из ситуации оригинальный и довольно смелый выход. Главное, что им движет – это чувство справедливости, он никогда не прикрывает камеру, хочет, чтобы все было честно. По-детски Жора, конечно, воображает себя героем, но он не ставит это во главу угла, он просто хочет, чтобы вокруг него все было по справедливости.

- Буллинг – это жутчайшая вещь, совсем не крутая шутка, с которой люди потом разбираются, уже став взрослыми, - Денис Власенко, исполнитель главной роли. - Буллинг влечет за собой огромное количество комплексов и проблем. Было бы здорово, если бы в детстве такого не происходило. Конечно, с буллингом надо бороться – либо надевать камеру, как Жора, либо дружить с людьми, которые будут говорить, что все это неправда и глупости.

СПРАВКА "КП"

Денис родился 18 декабря 1997 года в Курске. Семья Власенко жила на Магистральном проезде. В пять лет он упросил родителей записать его в музыкальную школу. Но через год мальчик перешел в театральную студию при Дворце творчества юных, так как занятия музыкой ему надоели. Первой его ролью на сцене была роль Жука в спектакле по сказке Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». Тогда Денису было семь лет.

Денис закончил ВГИК, его наставником был Сергей Соловьев. Курянин играл в спектаклях мэтра «Княжна Мери», «Фро» и «Вишневый сад». Снимался в фильмах «Как я стал...», «Подбросы», «Немцы», Happy End и других.