Губернатор посетил стройплощадку парка аттракционов «Калейдоскоп» в Белгороде

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков провел выездное совещание на строительной площадке парка аттракционов и развлечений «Калейдоскоп» в областном центре. Он обсудил ход работ с инвестором проекта Владимиром Зотовым и мэром Белгорода Валентином Демидовым.

- Работы выполняются. Есть несколько вопросов, которые требуют особого внимания, в том числе по обеспечению объекта коммуникациями, - отметил Вячеслав Гладков.

Также глава региона проверил, как идет реконструкция пляжа и набережной.

- Определились с направлением выбора плитки. Я надеюсь, что все посетители будут довольны, - сказал губернатор.

К открытию первой очереди в новом парке планируют ввести в эксплуатацию 12 аттракционов для всех возрастных групп. Оборудование в полном объеме уже поставлено и смонтировано. К середине июня строители завершат пусконаладочные работы.

Также разработан проект озеленения прилегающей к парку территории. Специалисты монтируют внутриплощадочные сети. На объекте возводится административный блок и входная группа, идет сборка пирса на искусственном озере.

- Парк - это живой организм, который будет постоянно развиваться: со временем станем добавлять новые аттракционы и активности, - поделился Антон Ковалев, гендиректор парка аттракционов «Калейдоскоп».

Открытие нового места для развлечений запланировано на 5 августа этого года. Для посетителей уже будут работать зоны с аттракционами, водоем с пирсом, где начнут курсировать катамараны, кафе, торговые павильоны. Помимо этого, в «Калейдоскопе» сделают «Сказочный лес» для пеших прогулок.

Новая зона отдыха будет располагаться на дальнем берегу Центрального городского пляжа на улице Корочанской. Территорию поделят на детскую, семейную и экстремальную площадки. Каждая - в своей тематике и с соответствующими возрасту аттракционами.