Куда сходить на 9 мая 2023 года в Курске: кино, концерты и эстафеты

Курян приглашают отметить 78-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне Фото: Светлана ВОЛКОВА

4-9 мая

Тематическая акция «Георгиевская лента».

(Открытая площадка МБУК ДСЦД «Сказка», «Ассоль», МБУК ЦСБ)

4 мая 10.00-14.00

Проект «Детям о войне». (Выставочный центр «Курск – Город воинской славы»)

4 мая в 11.00

Спортивное мероприятие «Эстафета Памяти». (Парк им. 50-летия ВЛКСМ)

4 мая в 12.30

Тематическая программа «Эхо Победы в наших сердцах» (МБУК ДСЦД «Ассоль»)

4 мая в 14.30

Гала-концерт победителей XХ городского детского фестиваля патриотической песни «Солнечный круг». (МБУДО «Дворец детского творчества» - ул. Сумская, 14)

4 мая в 17.00-19.00

Показ военно-патриотического фильма. (МБУ «ЦПМИ г. Курска» - ул. Ленина, 15)

5 - 7 мая в 11.00

Памятные мероприятия пройдут по всей области Фото: Светлана ВОЛКОВА

Соревнования по спортивному ориентированию «Салют Победы». (Урочище Солянка)

5 мая в 10.00

Тематическая программа «От Москвы до Берлина». (МБУК ЦД «Спутник»)

5 мая в 11.00

Окружная акция «Цветы героям». (улицы Центрального округа)

5 мая в 12.00 - 13.00

«Песни победы в каждый дом» в рамках Всероссийской акции «Поем двором». (Территория Железнодорожного округа)

5 мая в 14.00

Открытие тематической выставки «Прошли войну и воспитали нас…» (Выставочный центр «Курск – Город воинской славы»)

5 мая в 15.00-15.30

Встреча с поэтом и музыкантом, полковником Юрием Суховым. Концертная программа «Память вечно жива». (МБОУ ДО ДШИ №3)

5 мая в 14.00

Праздничная программа «Сквозь года звенит Победа». (МБУ ДО «Центр детского творчества»)

5 мая в 14.30

В регионе действует несколько музеев, посвященных событиям Второй мировой Фото: Светлана ВОЛКОВА

Концерт «Победный май» (МБУК ЦНТ «Русь» ОБУЗ «Госпиталь ветеранов войн» )

6 - 8 мая

Первенство Курской области по гандболу среди юношей и девушек (2007-2008 г.р., 2012 г.р. и моложе). МБУ "СШ бокса", ФОК - ул. Косухина, 25А

6 мая в 10.00, 13.30

Соревнования по плаванию, посвященные Дню Победы. (МБУ «СШ №2» - ул. Чернышевского,7)

6 мая в 11.00-19.00

Открытый турнир МБУ «СШ №2» по волейболу среди команд девушек 2005 г.р. и моложе, посвященный 78- летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. (ФОК - ул. Косухина, 25А)

7 мая в 16.00

Тематическая программа «Этих дней не смолкнет слава» (МБУК ЦНТ «Русь»)

8 мая

Возложение цветов.

11.00 - Памятный знак Героям -летчикам «Воинам 16-й Воздушной армии» (ул. Союзная-Вишневая) 11.20 - м. Горелый лес (ул. Соловьиная) 11.40 - Парк Железнодорожников (ул. Театральный проезд)

8 мая в 10.00

Возложение цветов. (Парк на пл. Рокоссовского)

8 мая в 10.30

Возложение цветов. ( Мемориал «Жертвам фашизма» в парке «Солянка»).

9 мая

Урок мужества «Мы помним!» (Пост № 1 - ул. Ломакина, 17а)

9 мая

Концертная программа «Мы помним, мы гордимся!» (Детский парк - ул. Перекальского, 1а)

9 мая в 08.00

Возложение цветов. (Красная площадь, стела «Героям-курянам»)

9 мая в 10.00

Торжественная церемония возложения венков и цветов.

(Мемориал павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. )

9 мая в 10.00

Благотворительный показ х/фильма «Баллада о солдате». (МБУК ЦД «Спутник»)

9 мая в 10.00

Традиционный историко-патриотический мотопробег в честь Дня Победы.

(пл. Дзержинского-ПЛК- Октябрьский район)

9 мая в 17.00

Праздничная программа «Этот День Победы!». (МБУК ГКЦ «Лира»)

9 мая в 17.00

Концертная программа «Этот День Победы». (МБУК ДСЦД «Сказка»)

9 мая в 18.00

Тематическая программа «Строки, опаленные войной». (МБУК ЦД «Мир»)

9 мая в 18.00

Праздничная программа оркестра духовых инструментов «Победный марш».(МБУК КТЦ «Звездный»)

9 мая в 19.30

Проект «Кино под куполом неба». Праздничный концерт «Дорогами войны», благотворительный кинопоказ х/фильма «Т-34».(Детская площадка за МБУК ЦД «Родина»).

КСТАТИ

Ко Дню Победы в «Свиридовском» пройдет бесплатный концерт фронтовой агитбригады ОАО «РЖД» с участием артистов из Санкт-Петербурга и Москвы. Мероприятие состоится 5 мая в 17:00.

Песнями военных лет гостей поприветствует курский оркестр духовых инструментов им. Ильи Кальмана. Со сцены прозвучат известные стихотворения о мужестве советского народа в исполнении актеров московского театрально-концертного зала «ЦДКЖ», легендарные фронтовые композиции «Стоит над горою Алеша», «На безымянной высоте», «10-й наш десантный батальон» в исполнении питерских и московских солистов, артистов Курской государственной филармонии.

Вход – свободный.