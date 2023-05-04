Куда сходить на 9 мая 2023 года в Курске: кино, концерты и эстафеты

Курян приглашают отметить 78-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Светлана ВОЛКОВА
4-9 мая
Тематическая акция «Георгиевская лента».
(Открытая площадка МБУК ДСЦД «Сказка», «Ассоль», МБУК ЦСБ)
4 мая 10.00-14.00
Проект «Детям о войне». (Выставочный центр «Курск – Город воинской славы»)
4 мая в 11.00
Спортивное мероприятие «Эстафета Памяти». (Парк им. 50-летия ВЛКСМ)
4 мая в 12.30
Тематическая программа «Эхо Победы в наших сердцах» (МБУК ДСЦД «Ассоль»)
4 мая в 14.30
Гала-концерт победителей XХ городского детского фестиваля патриотической песни «Солнечный круг». (МБУДО «Дворец детского творчества» - ул. Сумская, 14)
4 мая в 17.00-19.00
Показ военно-патриотического фильма. (МБУ «ЦПМИ г. Курска» - ул. Ленина, 15)
5 - 7 мая в 11.00
Памятные мероприятия пройдут по всей области
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Соревнования по спортивному ориентированию «Салют Победы». (Урочище Солянка)
5 мая в 10.00
Тематическая программа «От Москвы до Берлина». (МБУК ЦД «Спутник»)
5 мая в 11.00
Окружная акция «Цветы героям». (улицы Центрального округа)
5 мая в 12.00 - 13.00
«Песни победы в каждый дом» в рамках Всероссийской акции «Поем двором». (Территория Железнодорожного округа)
5 мая в 14.00
Открытие тематической выставки «Прошли войну и воспитали нас…» (Выставочный центр «Курск – Город воинской славы»)
5 мая в 15.00-15.30
Встреча с поэтом и музыкантом, полковником Юрием Суховым. Концертная программа «Память вечно жива». (МБОУ ДО ДШИ №3)
5 мая в 14.00
Праздничная программа «Сквозь года звенит Победа». (МБУ ДО «Центр детского творчества»)
5 мая в 14.30
В регионе действует несколько музеев, посвященных событиям Второй мировой
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Концерт «Победный май» (МБУК ЦНТ «Русь» ОБУЗ «Госпиталь ветеранов войн» )
6 - 8 мая
Первенство Курской области по гандболу среди юношей и девушек (2007-2008 г.р., 2012 г.р. и моложе). МБУ "СШ бокса", ФОК - ул. Косухина, 25А
6 мая в 10.00, 13.30
Соревнования по плаванию, посвященные Дню Победы. (МБУ «СШ №2» - ул. Чернышевского,7)
6 мая в 11.00-19.00
Открытый турнир МБУ «СШ №2» по волейболу среди команд девушек 2005 г.р. и моложе, посвященный 78- летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. (ФОК - ул. Косухина, 25А)
7 мая в 16.00
Тематическая программа «Этих дней не смолкнет слава» (МБУК ЦНТ «Русь»)
8 мая
Возложение цветов.
11.00 - Памятный знак Героям -летчикам «Воинам 16-й Воздушной армии» (ул. Союзная-Вишневая) 11.20 - м. Горелый лес (ул. Соловьиная) 11.40 - Парк Железнодорожников (ул. Театральный проезд)
8 мая в 10.00
Возложение цветов. (Парк на пл. Рокоссовского)
8 мая в 10.30
Возложение цветов. ( Мемориал «Жертвам фашизма» в парке «Солянка»).
9 мая
Урок мужества «Мы помним!» (Пост № 1 - ул. Ломакина, 17а)
9 мая
Концертная программа «Мы помним, мы гордимся!» (Детский парк - ул. Перекальского, 1а)
9 мая в 08.00
Возложение цветов. (Красная площадь, стела «Героям-курянам»)
9 мая в 10.00
Торжественная церемония возложения венков и цветов.
(Мемориал павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. )
9 мая в 10.00
Благотворительный показ х/фильма «Баллада о солдате». (МБУК ЦД «Спутник»)
9 мая в 10.00
Традиционный историко-патриотический мотопробег в честь Дня Победы.
(пл. Дзержинского-ПЛК- Октябрьский район)
9 мая в 17.00
Праздничная программа «Этот День Победы!». (МБУК ГКЦ «Лира»)
9 мая в 17.00
Концертная программа «Этот День Победы». (МБУК ДСЦД «Сказка»)
9 мая в 18.00
Тематическая программа «Строки, опаленные войной». (МБУК ЦД «Мир»)
9 мая в 18.00
Праздничная программа оркестра духовых инструментов «Победный марш».(МБУК КТЦ «Звездный»)
9 мая в 19.30
Проект «Кино под куполом неба». Праздничный концерт «Дорогами войны», благотворительный кинопоказ х/фильма «Т-34».(Детская площадка за МБУК ЦД «Родина»).
Ко Дню Победы в «Свиридовском» пройдет бесплатный концерт фронтовой агитбригады ОАО «РЖД» с участием артистов из Санкт-Петербурга и Москвы. Мероприятие состоится 5 мая в 17:00.
Песнями военных лет гостей поприветствует курский оркестр духовых инструментов им. Ильи Кальмана. Со сцены прозвучат известные стихотворения о мужестве советского народа в исполнении актеров московского театрально-концертного зала «ЦДКЖ», легендарные фронтовые композиции «Стоит над горою Алеша», «На безымянной высоте», «10-й наш десантный батальон» в исполнении питерских и московских солистов, артистов Курской государственной филармонии.
Вход – свободный.