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НовостиПобеда3 мая 2023 5:59

В Курске пройдет бесплатный концерт ко Дню Победы

Мероприятие состоится 5 мая
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Артисты выступят в "Свиридовском"

Артисты выступят в "Свиридовском"

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ко Дню Победы в «Свиридовском» пройдет бесплатный концерт фронтовой агитбригады ОАО «РЖД» с участием артистов из Санкт-Петербурга и Москвы. Мероприятие состоится 5 мая в 17:00.

Песнями военных лет гостей поприветствует курский оркестр духовых инструментов им. Ильи Кальмана. Со сцены прозвучат известные стихотворения о мужестве советского народа в исполнении актеров московского театрально-концертного зала «ЦДКЖ», легендарные фронтовые композиции «Стоит над горою Алеша», «На безымянной высоте», «10-й наш десантный батальон» в исполнении питерских и московских солистов, артистов Курской государственной филармонии.

Танцевальные номера подарят ансамбль «Соловьиный край России» Курской филармонии, хореографический ансамбль «Ярославна» ярославского Дома культуры железнодорожников. Вход – свободный.