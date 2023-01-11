В курском транспорте с владельцев проездных стали брать за поездки дважды

Ехать или не ехать - вот в чем вопрос Фото: Даниил НАЙХИН

«КП» уже рассказывала о реформе курского общественного транспорта.

Дороже, чем в Воронеже, Липецке, Тамбове и Орле

Прежде всего, с 1 января для курян существенно выросла стоимость проезда в общественном транспорте - поездка на маршрутах с регулируемым тарифом, то есть в трамваях, троллейбусах и льготных автобусах, с 1 января при оплате наличными составил 31 рубль. При безналичной оплате, по карте, - 25 рублей, то есть на пять рублей дороже прошлогоднего.

Одна поездка таким образом обходится теперь курянам дороже, чем в Воронеже, Орле, Тамбове и Липецке. Казалось бы, прибавится комфорт и удобство.

В рамках программы реформирования курского транспорта в Курске с 1 января были запущены современные низкопольные автобусы, обещана модернизация трамвая.

Действительно, это существенный прогресс для транспортной системы. На дорогах появились современные автобусы, выделяющиеся на фоне давно устаревшего транспорта.

"Глючная" цифровизация

В транспорте установили новые терминалы, «заточненные», видимо, под прием Карты жителя Курска в качестве проездного. Новые, с красивым оформлением, но... «глючные». Ноу-хау не читает обычные проездные, банковские карты тоже проходят с трудом, но, видимо, деньги берут верх, и терминалы последние все же принимают.

В итоге владельцам проездных на январь приходится выкладывать деньги за проезд снова, учитывая, что проездной уже оплачен на месяц вперед, но новый валидатор его не читает.

- Проездные, действительно, не у всех проходят, - подтверждают кондукторы. Но приходится платить.

«КП» попыталась выяснить, что же делать в такой ситуации пассажиру, а также провела эксперимент и попыталась вернуть обратившемуся в редакцию пассажиру излишне уплаченные деньги (50 рублей туда-обратно). Казалось бы, что может быть проще в условиях цифровизации!

Обращаемся по телефону 702-802, «Горячая линия ГУП КО «ЦДС г. Курска», оттуда нас перенаправляют на номер 27-38-48, уже оттуда советуют обратиться в Юридический отдел ГУП КО. Номер не отвечает. Заходим на сайт ГУП КО – видим номер по вопросам платежных терминалов, звоним, получаем рекомендацию обратиться по номеру 74-91-74 – Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области, слышим «Абонент занят». И так три раза.

А пошли бы вы.. на Большую Кольцевую

До регионального Минтранса нам удалось-таки «достучаться», правда, уже не от имени простого пассажира, а через редакционный запрос.

- По вопросам оплаты проезда в общественном транспорте, работающем по регулируемому тарифу на автобусных маршрутах 18, 36, 41, 46, 50, а также в троллейбусах и трамваях, следует обращаться в службу поддержки по телефону 8800 700 3446 или support@sbertroika.ru, - посоветовали КП в Минтрансе Курской области.

Однако указанный телефон оказывается.. московским колл-центром «Сбертройки», где вежливый оператор посылает нас… на Большую Кольцевую, то есть линию столичного метро. Дальше продолжать этот квест смысла нет.

Тем более, что вежливый сотрудник колл-центра на том конце провода «завис», услышав, что до Большой Кольцевой из Курска — не менее 500 километров пути.

Но в Минтрансе Курской области все же настоятельно советуют всем пассажирам, попавшим в похожую ситуацию, обращаться по этому адресу. Ибо, видимо, послать уже больше некуда...

- Данный номер телефона указан в салоне любого общественного транспорта в Курске, по нему и нужно сразу звонить в спорной ситуации, - заверила «КП» пресс-секретарь ведомства Анна Коломанич.

«КП» будет следить за ходом транспортной реформы в Курской области.

КСТАТИ

Куряне уже жаловались на работу новых валидаторов в начале этого года. 9 января в региональном Минтрансе прокомментировали ситуацию с неисправностью валидаторов в новых автобусах, которые с 1 января ездят на маршрутах №41, №46 и №50.

- Небольшие технические неполадки, возникшие в двух автобусах, были устранены перевозчиками в течении двух часов, - заверили тогда чиновники.