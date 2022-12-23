С 1 января в Курске вырастет стоимость проезда в транспорте

Чиновники объяснили подорожание ежегодной индексацией тарифов Фото: Даниил НАЙХИН

С 1 января 2023 года в Курске вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Подробности подорожания пояснили председатель регионального комитета по тарифам и ценам Сергей Токарев и первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко.

Проезд на маршрутах с регулируемым тарифом, то есть в трамваях, троллейбусах и льготных автобусах, с 1 января при оплате наличными будет стоить 31 рубль. При безналичной оплате, по карте, он составит 25 рублей, то есть на пять рублей дороже, чем сейчас. Соответственно, вырастет и стоимость проездных.

Планируется, что частные перевозчики установят стоимость проезда на том же уровне, что и перевозчики по регулируемому тарифу, полагают чиновники.

- Индексация тарифов в регионах производится ежегодно. Анализ экономической обоснованности увеличения платы за проезд в общественном транспорте в Курской области проводит региональный комитет по тарифам и ценам. Тариф определяется с учетом требований Социального стандарта транспортного обслуживания населения и методики расчета регулируемых тарифов на перевозки пассажиров. Их среднемесячные расходы на проезд в общественном транспорте не должны превышать 7% от среднедушевого денежного дохода населения, - пояснили они.

В 2022 году отрасль пассажирских перевозок столкнулась с серьезным вызовом и санкционным давлением, выросла стоимость обслуживания, усложнился поиск необходимых запчастей для транспорта. С учетом этих обстоятельств по всей стране прошла индексация тарифов. При этом в Курской области стоимость проезда останется ниже, чем в других регионах, заверяют власти области.

В Доме Советов пообещали, что в городе увеличат количество маршрутов и автобусов, где будет действовать льготный проезд. Также курянам напомнили о необходимости получить Карту жителя, по которой они смогут пользоваться услугой льготного проезда в общественном транспорте с января 2023 года. С апреля льготный проезд будет доступен только по ней.

Также с нового года вырастет размер штрафа за безбилетный проезд до 1 500 рублей. В новых автобусах, которые выйдут на маршруты уже в начале года, работа кондукторов не предусмотрена, так как в салоне установлены валидаторы. На линиях будут работать контролеры.

В январе на трех маршрутах - № 41, 46 и 50 - волонтеры курских вузов помогут разобраться с особенностями оплаты проезда.

ЗНАЙ!

Карты жителя Курской области можно подключить к действующей карте платежной системы «Мир» от любого банка. Сделать это можно в МФЦ или на сайте карта46.рф, и там же активировать. Для этого нужны паспорт, СНИЛС, карта «Мир» и льготный проездной.

- Весь процесс от регистрации до активации карты в МФЦ занимает не более десяти минут. Активировать карту необходимо для верификации пользователя. Сегодня карты «Мир» выпускают 158 банков; как только они подключатся к инфообмену, подтвердить регистрацию можно будет онлайн на сайте проекта, - отметил директор ИЦ «Регион-Курск» Игорь Брагин.

Льготники, подключившиеся к проекту, с 1 января 2023 года смогут пользоваться картой как льготным проездным на городских маршрутах №41, 46 и 50.

На эти три маршрута с нового года выйдут 50 автобусов. Все они оборудованы валидаторами. При входе пассажир будет прикладывать карту к валидатору – так сформируется электронный билет.

На время переходного периода – с 1 января по 1 апреля 2023 года - сохранится действие льготного проездного по транспортной карте льготника Курской области. С 1 апреля его полностью заменит Карта жителя.