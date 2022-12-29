Как достичь высоких показателей в работе?

У предприятия хорошие показатели по кукурузе на зерно , с урожайностью 101,9 ц/га

АгроГард-Курск завершил уборочную 2022 года с достойным результатом

Вместе с уходящим 2022 годом завершается и сельскохозяйственный. А сельское хозяйство является важнейшей отраслью региональной экономики. Курские аграрии подвели итоги уборки урожая. Несмотря на сложный год, сектор АПК региона продемонстрировал блестящий результат. Собрано более шести миллионов тонн зерновых. Хорошие показатели и по итогам уборки сахарной свеклы и масличных культур.

- За прошедший год производство валовой сельскохозяйственной продукции составило 217 млрд рублей. По объемам производства продукции сельского хозяйства область в 2022 году заняла третье место в Центральном федеральном округе и шестое - в Российской Федерации,- отметил губернатор Курской области Роман Старовойт.- Аграрии региона на 75% обеспечивают область сельхозпродукцией и при этом поставляют ее в другие регионы России и на экспорт.

Работали организованно, качественно, с отдачей и показали достойный результат земледельцы Медвенского района Курского филиала АО «АгроГард», стабильно и устойчиво развивающегося агрохолдинга, который занимает одно из ведущих мест в сельскохозяйственной отрасли страны. В состав холдинга входят предприятия Краснодарского края, Липецкой, Орловской, Тамбовской областей. Прочная основа сельскохозяйственного бизнеса, заложенная со времен основания компании, и сегодня обеспечивает устойчивую положительную динамику по всем направлениям производства.

Кто без устали работает, тот без хлеба не бывает

В регионе «АгроГард-Курск» славится стабильными урожаями. Посевная площадь предприятия составляет более 4 тысяч га. Структура севооборота в этом году была представлена следующими культурами: озимая пшеница, яровой ячмень, кукуруза, подсолнечник, соя.

- 2022 год был тяжелым годом, - уточняет директор ООО «АгроГард-Курск» Денис Нарыков. - Начиная с весенней посевной кампании, когда из-за погодных условий сроки сева сместились на месяц от оптимальных агрономических. Внесла погода свои коррективы и в уборочную. Но благодаря усилиям всего коллектива было сделано все возможное, чтобы выполнить все технологические операции в оптимальные сроки и собрать хороший урожай: пшеница озимая - 64,4 ц/га, ячмень яровой - 57,2 ц/га, соя - 27,4 ц/га, подсолнечник - 29,2 ц/га, кукуруза на зерно-101,9 ц/га. Вся поступившая продукция с полей прошла обработку через собственный зерноочистительный и зерносушильный комплексы и размещена на имеющихся складах предприятия. Итого общий валовый сбор предприятия составил 25 525 тонн, что на 24% выше от запланированного объема на 2022 год.

В работе руководствовались главными требованиями: убрать с поля продукцию в оптимально короткие сроки с целью сохранения ее количества и качества; дисциплина и ответственность; соблюдение техники безопасности и противопожарной безопасности.

В рамках инвестиционной деятельности компании в этом году была приобретена современная сельскохозяйственная техника на общую сумму 75 млн рублей.

Залог успешной работы

Первоначальным звеном успешной работы нашего предприятия является грамотная политика, проводимая АО «АгроГард» под руководством Павла Павловича Царева, - отметил Денис Юрьевич. - Эффективное управление имеющимися ресурсами, использование качественных высокоурожайных сортов семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, передовых технологий и современной высокопроизводительной сельхозтехники позволяют ежегодно наращивать объемы производства сельхозпродукции, добиваться высоких экономических показателей и продолжать эффективно и динамично развиваться.

Работа проделана огромная. И это благодаря слаженному, упорному, планомерному труду нашего коллектива - главного богатства компании. По итогам года работники предприятия П. В. Мицкая, В. И. Кольчев, А. И. Белоусов, С. П. Калашников, Ю. Л. Якунин, А. Ф.Забитов были отмечены грамотами и благодарностями главы администрации Медвенского района.

Хочу выразить всему коллективу огромную признательность за добросовестный труд, неизменную верность избранному делу. Поздравить всех с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть работа приносит удовольствие и достаток, а в каждом доме, в каждой семье царят здоровье, любовь, благополучие, радость, мир.

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Валентина Васильева.