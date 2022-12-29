Аграрии Черноземья доверяют надежной технике

ACROS 585 пользуется популярностью среди отечественных и зарубежных фермеров благодаря высокой производительности, универсальности, простоте регулировки, уникальной технологии обмолота и комфортному рабочему месту

Качество плюс гарантия

Гарантия и качество - эти два слова давно ассоциируются с Ростсельмаш. Неудивительно, сельскохозяйственная техника, которую производит компания, пользуется спросом у аграриев разных регионов страны. На одной из выставок такой техники, где был представлен зерноуборочный комбайн ACROS 585, услышала разговор двух фермеров и такую оценку комбайна: «Работает как часы».

Аграрии ценят комбайны за высокую производительность, универсальность, бережное отношение к зерну и соломе, простоту настроек и комфортное рабочее место. Возможности агрегата позволяют убирать в сезон более 1000 га, начиная от ранних зерновых и заканчивая кукурузой и подсолнечником.

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Доверяют современным машинам и в КФХ Грудинкин, что расположено в Льговском районе Курской области.

- На посевных площадях (три тысячи сто гектаров) выращиваем озимую и яровую пшеницу, ячмень, сою, кукурузу, свеклу, подсолнечник, - рассказывает Игорь Михайлович Грудинкин, глава хозяйства. - В нынешнем году собрали неплохой урожай, пшеница - 70 центнеров с гектара, ячмень - 60 ц/га.

На полях работают семь единиц техники, это ACROS 550, ACROS 580 и ACROS 585.

- Каждая модель хороша по-своему, - говорит Игорь Михайлович, - механизаторы очень довольны тем, какие условия создали производители для работы. Технику освоили быстро. Все как один отмечают комфорт в кабине, которая оснащена системой климат-контроля.

Говоря на языке профессионалов, на зерноуборочном комбайне ACROS 585 устанавливается двухместная кабина Comfort Cab II с улучшенной шумо- и пылеизоляцией. Рабочее место с высоким уровнем эргономики включает интегрированную в подлокотник панель управления и новую 16-функциональную рукоятку ГСТ.

Не секрет, что нынешний уборочный сезон и в Черноземье был отмечен плохими погодными условиями. Спрашиваю, как выходили из ситуации.

- На уборке работали настоящие профессионалы. Это прежде всего. И, безусловно, выручала современная техника, которая сконструирована так, что позволяет минимизировать потери от перепада температур и обильных дождей. Так, зерновой бункер ACROS 585 оборудован трансформирующейся крышей, которая защищает зерно от атмосферных осадков и предупреждает выветривание легких семян. Управление открытием и закрытием производится из кабины.

И еще важно для аграриев: у этой модели оригинальное домолачивающее устройство. В отличие от тех, где недомолоченный колос возвращается в барабан, у комбайна ACROS 585 более мягкий и бережный обмолот с низкой степенью дробления зерна и предупреждение риска перегрузки барабана. Кроме того, зерно, выделенное при домолоте, распределяется равномерно. В результате производится полный цикл очистки без риска перегрузить решета.

Помимо этого, высота, длина и угол поворота выгрузного шнека рассчитаны на беспрепятственную выгрузку в любое транспортное средство. Интересуюсь, какие недостатки выявили в процессе работы на ACROS 585 и что хотели бы улучшить?

- В данный момент нас все устраивает в этом зерноуборочном комбайне. Современная умная машина. Я бы ничего улучшать не стал.

«Амосовский» в числе лидеров

Специализированную технику Ростсельмаш закупает АО «Амосовское». Руководит им заслуженный работник сельского хозяйства области Вера Кузнецова. Вера Сергеевна награждена медалью «За доблестный труд» и Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства.

На площадях в четыре с половиной тысячи гектаров выращивают пшеницу, сою, ячмень, кукурузу, подсолнечник.

Как пояснил заместитель генерального директора АО «Амосовское» Алексей Кузнецов, в кооперативе есть все для продуктивной работы на земле: и семена, и удобрения, и ГСМ, и кадры, и техника. За последние несколько лет существенно обновили и технический парк. Хорошо зарекомендовали себя в работе комбайны «Дон». Сейчас приобрели новинку - ACROS 585. Сезон агрегат сработал хорошо. Всегда оперативно приходят на помощь специалисты Агропромсервис (дилерский центр Ростсельмаш по Курской, Орловской, Белгородской областям).

Сервис на высоте

Приобретая технику для полей, аграрии прежде всего делают ставку на обслуживание машин.

- Сервисной службой мы вполне довольны, - говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Голованов. - Дилерский центр Агропромсервис, который работает в нашем регионе, оснащен специализированным, современным оборудованием для обслуживания техники, ремонтными и выставочными зонами, складом запасных частей, а также возможностью проведения ремонтов в полевых условиях.

КФХ Голованов А.А. работает на землях Орловщины (Дмитровский район, деревня Кучеряевка) не первый год. Занимаются растениеводством.

- Добиваться хороших урожаев помогает продуманная система ведения хозяйствования, мы применяем качественные семена, работаем на высокопроизводительной технике компании Ростсельмаш.

Имя еще одного фермера - Валентина Ревякина - хорошо известно далеко за пределами Малоархангельского района Орловской области. Сегодня он занимает пост директора ООО «Октябрьское», за успехи в работе награжден грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Начинал трудовой путь водителем совхоза Луковский, заведовал гаражом, занимал должность главного агронома и начальника кормопроизводства. О специализированной технике знает практически все и считает, что в сельском хозяйстве без нее никуда. Хозяйство, которым он руководит, занято выращиванием зерновых культур, под которые отдано две с половиной тысячи гектаров. Озимая и яровая пшеница, ячмень, кукуруза.

- В последние годы мы отдаем предпочтение машинам производства Ростсельмаш, - признается Валентин Ревякин, - никаких нареканий к зерноуборочным комбайнам модели ACROS нет, и сервисное обслуживание на высоком уровне.

РСМ Агротроник -в помощь аграриям

Сегодня помимо привычных сервисов в Ростсельмаш используют отечественную платформу мониторинга и контроля сельскохозяйственной техники. Что позволяет получать удаленный контроль над технологическими процессами и в режиме реального времени эффективно управлять техникой. Благодаря электронным системам управления РСМ Агротроник Пилот 1.0, РСМ Агротроник Пилот 2.0 и агрономическим сервисам от компании Ростсельмаш повышается качество работ, эффективность машин в сельхозработах, увеличивается до 30% сменная производительность за счет сведения к минимуму количества пропусков и перекрытий, а также затрат на топливо. Снижается себестоимость продукции. Соответственно, и сельское хозяйство становится прибыльным, растет продуктивность.

Александра Черных.