Липецкий опыт по переселению жителей из аварийного жилфонда отметили в Совете Федерации

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Выполнение ускоренными темпами программы переселения липчан из жилищного фонда, признанного аварийным до 2017 года, стало одной из первых тем, рассмотренных в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в рамках Дней Липецкой области. «Совет Федерации всегда был на стороне региона в вопросах поддержки социально важных проектов и инициатив. Мы благодарны за это», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как доложил заместитель губернатора региона Роман Петрухин на комитете по Федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, крайним сроком, когда граждане получат ключи от новых комфортных квартир, должен стать конец 2023 года, а не 2025-го, как это предполагалось ранее. Регион уверенно движется к этой цели. На сегодняшний день в Липецкой области уже расселили 66 тысяч квадратных метров. Для этого не только покупали у застройщиков отдельные квартиры, но и строили целые дома для переселенцев.

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К примеру, в конце 2022 года сдан семнадцатиэтажный дом в областном центре. Жильцами новых 357 квартир стали 800 человек. У многих из них жилплощадь в сравнении с прошлой стала больше. Полтора месяца назад в Липецке ввели в эксплуатацию ещё одну новостройку для 70 семей. Что касается районов Липецкой области, то уже пять муниципалитетов завершили программу досрочно – это Воловский, Измалковский, Чаплыгинский, Елецкий и Долгоруковский районы. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько отметил, что опыт Липецкой области по строительству целых домов для переселенцев является позитивным примером для других субъектов.

«Аварийные дома не подлежат восстановлению и ремонту. Они не отвечают санитарным нормам и могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан. Однако в них по-прежнему живут люди. Мы обязаны позаботиться не только об их комфорте, но и безопасности. Переселение липчан из аварийного жилфонда – одна из первоочередных задач. Выполнение программы ускоренными темпами позволит жителям региона быстрее получить качественное жильё, поэтому она находится под особым контролем. Мы стараемся не сбавлять темпы, чтобы люди как можно скорее переехали в новые квартиры», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.