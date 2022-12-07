Авария на тепломагистрали в Курске: замерзающим жильцам выдали 150 обогревателей

Коммунальные услуги обещают вернуть утром 8 декабря Фото: предоставлено пресс-службой

В Курске продолжают ликвидировать аварию на тепломагистрали в районе дома номер один по улице Студенческой, в результате которой без тепла и горячей воды остались почти 40 тысяч человек, а также соцучреждения.

Тепла и горячей воды не будет сутки

- По состоянию на 20:00 завершен демонтаж поврежденного участка. К утру 8 декабря специалисты должны заполнить теплосети и восстановить подачу горячей воды и отопления, - пообещали в мэрии города.

Жителям микрорайона выдано во временное пользование 150 обогревателей.

- Если кому-то из семей с детьми или одиноким пожилым курянам, проживающим в зоне отключения отопления, необходимо также получить обогреватели, сделать это можно прямо сейчас. Для этого необходимо оставить заявку в ЕДДС Курска по номерам 112 и 51-92-80, - сообщают чиновники.

Крупная авария здесь была три года назад

Прорыв произошел рано утром.

- Порыв участка тепломагистрали случился в результате резких температурных колебаний. Этот участок трубопровода подвержен коррозионному износу из-за периодического подтопления ливневыми водами.

Три года назад на Студенческой уже случалась крупная авария. Тогда специалисты заменили ветхие сети частично, но в целом трубы сильно изношены, они эксплуатируются уже более 20 лет. По-прежнему остро стоит вопрос о необходимости замены всех изношенных городских теплосетей, - пояснил ситуацию губернатор региона Роман Старовойт.

Из-за утреннего повреждения тепломагистрали в районе улицы Студенческой в курских школах №57, 55, 59, 52 7 декабря не было отопления, сообщает региональное министерство образования и науки.

Чиновники сообщили, что вели почасовой мониторинг температурного режима. По состоянию на 11:30 средняя температура в школах по официальным данным была 20°C.

- Во всех образовательных учреждениях имеются средства для дополнительного обогрева помещений: обогреватели, тепловые пушки. Утром их использовали только в школе №52. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области информирует, что в резерве находится достаточное количество тепловых пушек, которые в случае необходимости предоставляются всем образовательным и социальным учреждениям Северо-западного микрорайона, - сказали в Минобразе региона.

Итоговое сочинение писали, несмотря на ЧП

Несмотря на ЧП, школьников не отпустили по домам, уроки все равно шли. В начальной школе, правда, сократили время занятий.

А выпускники всех 11 классов 7 декабря писали итоговое сочинение для получения допуска к ЕГЭ, процедура завершилась только к 14:00.

8 декабря учеников уже решили оставить дома.

Занятия в трех школах Курска из-за холода перенесли с четверга на субботу. В восьми детских садах ввели свободное посещение и дежурные группы.

Ранее КП сообщала, что с 1 декабря для курян вырастет плата за коммунальные услуги, в том числе за тепло и горячую воду. Правительство РФ перенесло индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Соответственно, тарифы за ЖКУ вырастут на семь месяцев раньше, чем предполагалось.