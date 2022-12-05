Сколько куряне будут платить за "коммуналку" с 1 декабря 2022 года?

Подорожали вода, газ, отопление и другие услуги Фото: Светлана ВОЛКОВА

Правительство РФ перенесло индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Соответственно, тарифы за ЖКУ вырастут на семь месяцев раньше, чем предполагалось.

Правда, россиянам обещают, что в ближайшие полтора года индексацию тарифов больше проводить не будут. Следующая намечена на 1 июля 2024 года.

По информации регионального комитета по тарифам и ценам, с 1 декабря тарифы в Курской области составят:

холодное водоснабжение (город Курск) - 26 рублей 58 копеек за кубометр;

- водоотведение (город Курск) - 20 рублей 71 копейка за кубометр;

- услуга по обращению с ТКО для жителей Юго-Западной зоны, в том числе Железногорска и Курчатова: МКД - 103 рубля 58 копеек с человека в месяц, ИЖС - 105 рублей 73 копейки;

- услуга по обращению с ТКО для жителей Северо-Восточной зоны, в том числе города Курска: МКД - 96 рублей 2 копейки с человека в месяц, ИЖС - 98 рублей 1 копейка.

Изменились тарифы на газ для приготовления пищи и подогрева воды при отсутствии приборов учета:

- в домах, оборудованных газовыми плитами, при наличии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения и центрального отопления - 91 рубль 40 копеек с человека в месяц;

- в домах, оборудованных газовыми плитами, при отсутствии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 105 рублей 11 копеек в месяц с человека;

- в домах, оборудованных газовыми плитами и газовыми водонагревателями, при отсутствии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения – 251 рубль 35 копеек с человека в месяц.

На отопление жилых помещений от газовых приборов установлены следующие тарифы:

- в жилых помещениях с местным отоплением от газовых приборов в отопительный период с 1 октября по 30 апреля - 76 рублей 38 копеек за 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц;

- в неотопительный период - 7 рублей 62 копейки за 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц;

- при наличии приборов учета газа – 7 рублей 11 копеек за кубометр.

Кроме того, подписано постановление об установлении на территории Курской области минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2023 год. Документ разработан в соответствии с требованиями российского законодательства. Согласно приказу Минстроя субъектам Российской Федерации рекомендуется устанавливать минимальный размер взноса ежегодно.

В 2022 году взнос на капремонт был определен в размере 9 рублей 5 копеек на квадратный метр и в течение года не менялся. В 2023 году эта сумма составит 9 рублей 86 копеек.

- При расчетах учитывали индекс изменения размера платы за коммунальные услуги, установленный Правительством РФ для Курской области на следующий год. Ежемесячные взносы за капремонт не связаны с количеством человек, прописанных либо проживающих в квартире, сумма платежа напрямую зависит от площади помещения собственника, - сказали в администрации региона.