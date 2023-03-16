Предприятие «Мираторга» расширяет ассортимент

Предприятие набирает обороты и увеличивает выпуск продукции.

Агропромышленный холдинг «Мираторг» в нынешнем году расширит ассортимент колбас на предприятии в Октябрьском районе до 100 наименований. Компания оптимизирует текущий портфель колбасных изделий, сохранив и улучшив вкусовые и качественные характеристики наиболее популярной продукции, а также добавит оригинальные позиции, чтобы привлечь новую аудиторию.

Высокотехнологичный комплекс по производству мясных и колбасных изделий в Октябрьском районе запустил первые цеха в 2020 году. Предприятие набирает обороты и увеличивает выпуск продукции. В настоящий момент на предприятии трудится почти 4 000 сотрудников, а всего здесь будет создано 4800 рабочих мест.

Колбасные изделия на производственной площадке в Черницыно выпускаются на самом современном оборудовании. «Мираторг» применяет технологии, которые не имеют аналогов в России. Все этапы производства высоко автоматизированы, что облегчает труд человека. Сейчас в работе у технологов завода порядка десяти рецептур колбас и мясных деликатесов.

Для предприятия прошлый год ознаменовался как увеличением ассортимента колбас, так и расширением точек сбыта. К новинкам, которые были позитивно восприняты потребителями, можно отнести следующие: Колбаса вареная «Со шпиком», Зельц «Деревенский», Колбаса варено-копченая Сервелат «Кремлевский», Рулька по-немецки, Сухиничи из ягнятины и Детские сосиски. Отдельно стоит отметить три товарные позиции, а именно: Колбасу вареную «Со шпиком», изготовленную из мяса собственного производства с добавлением шпика и ароматного чеснока, Рульку по-немецки – сытный деликатес из мягкой свинины с ароматным чесноком и жгучими нотками перца и Сухиничи из ягнятины – мясные ломтики, в которых благодаря оптимальной температуре сушки сохраняются все питательные свойства мяса.

Строго по ГОСТу!

Пожалуй, центральной новинкой, уже выпущенной в этом году, стала вареная колбаса «Детская-Вита». Все лучшее – детям! Именно поэтому «Мираторг» последовательно расширяет свою самую ответственную линейку продуктов питания для детей старше 3 лет «Дети на ракете». Теперь каждый ребенок может попробовать колбасу, приготовленную строго по ГОСТу, а родители с легкостью превратят простой бутерброд в полезный и питательный перекус. Для производства детской вареной колбасы применяются только натуральные ингредиенты: отборная свинина и говядина Black Angus производства «Мираторг», молоко сухое, яичный меланж. Она содержит витамины и минеральные вещества, необходимые для здорового роста и развития ребенка: B1, В2, PP, кальций и йод. В колбасе «Детская-Вита» не применяются никакие жгучие специи, поэтому на вкус она нежная и сливочная.

- Только из качественного и отборного сырья получается по-настоящему вкусная колбаса. Выводя на рынок новую продукцию, компания стремится не только соответствовать вкусам покупателей, но и в чем-то их опережать, создавая тренды, - подчеркивают в пресс-центре компании.