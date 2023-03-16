Двух курских экс-чиновниц осудили за мошенничество на 15 миллионов рублей

Женщины получили четыре и три с половиной года в колонии Фото: Светлана ВОЛКОВА

Советский районный суд огласил приговор в отношении бывших сотрудников администрации поселка Кшенский, признанных виновными в мошенничестве на сумму более 15 миллионов рублей.

На скамье подсудимых оказались бывшие главный бухгалтер и ведущий специалист-эксперт администрации МО «Поселок Кшенский» Советского района Курской области. Их обвиняли в пяти эпизодах мошенничества группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, а также одного эпизода - в крупном размере.

- Согласно обвинительному заключению, чиновницы в 2016-2021 годах путем обмана сотрудников финансового учреждения, отделения банка и злоупотребления доверием главы администрации поселка похитили свыше 15 млн рублей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

По версии следствия, женщины представляли документы в отдел одного из финансовых учреждений: заявки на кассовый расход, договора гражданско-правового характера, акты выполненных работ, на основании которых формировались платежные поручения на перечисление денег на счета работников администрации и физических лиц, с которыми якобы заключались договоры гражданско-правового характера, подписанные электронно-цифровой подписью главы администрации поселка и главного бухгалтера, а в ее отсутствие - ведущего специалиста-эксперта.

Также следствие считало, что злоупотребление доверием заключалось в использовании ими сложившихся доверительных отношений с главой администрации, который не был осведомлен о том, что они использовали электронно-цифровые подписи для хищения денег из бюджета муниципального образования.

В итоге суд действия каждой из подсудимых переквалифицировал в один эпизод как продолжаемое преступление - по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Бывший главбух получила четыре года в ИК общего режима со штрафом 100 тыс. рублей, а бывший специалист-эксперт - три с половиной года в ИК общего режима со штрафом 80 тысяч рублей.

Мера пресечения изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу, осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, добавили в ведомстве.

БЫЛО ДЕЛО

Ранее КП сообщала, что Курский областной суд изменил приговор бывшему проректору сельхозакадемии. Ранее ее признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как установил суд первой инстанции, в 2018 году женщина работала проректором по административной и финансовой работе. Кроме того, в некоторые моменты она исполняла обязанности ректора. В 2018-2019 на основании ее служебных записок и приказов некоторым работникам вуза начислялись завышенные премии. А после получения денег подчиненные передавали часть руководительнице. Таким образом создавала видимость законности расходования средств. В первом случае ей вернули 130 500 рублей, во втором – 160 000 рублей.