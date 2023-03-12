Фото из архива. Фото: Иван ВИСЛОВ

Курский областной суд изменил приговор бывшему проректору сельхозакадемии Натальи Коптевой. Ранее ее признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как установил суд первой инстанции, в 2018 году Коптева работала проректором по административной и финансовой работе. Кроме того, в некоторые моменты она исполняла обязанности ректора. В 2018-2019 на основании ее служебных записок и приказов некоторым работникам вуза начислялись завышенные премии. А после получения денег подчиненные передавали часть руководительнице. Таким образом создавала видимость законности расходования средств. В первом случае ей вернули 130 500 рублей, во втором – 160 000 рублей.

Ленинский районный суд Курска признал ее виновной в двух преступлениях, по двум эпизодам оправдал из-за отсутствием составов преступлений. Наталье Коптевой назначили штраф в размере 300 000 рублей. Также по иску прокурора с нее взыскали 290 500 рублей в пользу академии.

Однако такой исход дела не устроил ни одну из сторон: гособвинитель попросил усилить наказание, а сторона защиты - полностью оправдать.

В итоге Курский облсуд отменил приговор в части осуждения по хищению 160 000 рублей и оправдания по двум эпизодам хищения (75 000 и 50 000 рублей), передал дело на новое рассмотрение в тот же суд.

По хищению 130 500 рублей смягчил наказание: уменьшил размер штрафа до 150 000 рублей. Также сократил сумму, взысканную по гражданскому иску, до 130 500 рублей.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, мера пресечения в отношении Коптевой осталась прежней: подписка о невыезде и надлежащем поведении.